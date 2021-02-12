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В Бурятии ещё 108 человек заболели коронавирусом

В Бурятии ещё 108 человек заболели коронавирусом
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Число случаев COVID-19 за всё время превысило 32 тысячи

По информации управления Роспотребнадзора по Бурятии на 8:00 часов 12 февраля зарегистрировано 32 086 случаев заражения COVID-19. 54% (16 990) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.

За сутки выявили 108 новых больных. Из новых случаев COVID-19: 87 человек обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.

Круг контактных лиц составляет 1943 человек. Дезинфекция в домашних очагах и по месту работы проведена на общей площади более 181 га. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается.

Всего выздоровели от COVID-19 – 29585 человек, в том числе за прошедшие сутки 124. Дополнительно снято с наблюдения 59 пациентов.

В стационарах Бурятии получают лечение 826 пациентов с коронавирусом, с том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 578. В отделениях реанимации находится 82 пациента (из них старше 65 лет – 50), на ИВЛ 35 пациентов (из них старше 65 – 28), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 16.

Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1452 койки, занято – 826, свободно – 626 коек. Занятость коечного фонда составляет 56,9%.

Амбулаторное лечение проходят 988 пациентов с COVID-19, наблюдается 177 человек.

Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 687 человек, в том числе за сутки 1 пациент.


коронавирус
 
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