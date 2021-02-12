Бурятия празднует Новый год по лунному календарю



Другие мероприятия



С 29 января - выставка Бальжинимы Доржиева «Теплый свет Белого месяца» (Национальный музей Бурятии). Авторская выставка «Тёплый свет Белого месяца» приурочена к празднованию Сагаалгана, зрители увидят более 30 ярких и красочных полотен, а также декоративно-прикладные работы, в которых всегда виден уникальный авторский почерк художника. Жизнерадостные работы, этнические мотивы, природа и животные Бурятии – погружают зрителя в праздничный мир Сагаалгана (0+).





8-9 февраля проходил республиканский конкурс «Баатар. Дангина». Онлайн гала-концерт дипломантов и лауреатов - 18 февраля (smotriefir.ru). В конкурсе примут участие представители любых национальностей, владеющие бурятским языком, знающие бурятскую культуру (0+).



С 9 до 26 февраля - персональная выставка буддийской живописи художника Николая Дудко (Музей истории Бурятии им. М.Н. Хангалова). В экспозиции представлено более 10 танка и подготовительные рисунки художника, продолжающего искусство традиционной буддийской живописи «танка». Уникальной частью экспозиции являются материалы, из которых выполнены живописные полотна – это минералы (киноварь, лазурит, малахит), растительное сырье (шафран, индиго, кошениль) и чистое золото (999,9 проба) (6+).



8-19 февраля - традиционные Сагаалганские встречи «Сагаалганай уулзалганууд» (Национальная библиотека Республики Бурятия) (6+).



10 февраля - 12 марта - музейно-образовательная программа « Традиции бурятского народа. Сагаалха». Знакомство с основными видами ритуалов и обрядов», а также мастер-классов по игре в «Шагай наадан» (Филиал Кяхтинского краеведческого музея в Улан-Удэ) (6+).



14, 15, 16 февраля 15:00 и 19:00 - праздничный концерт «Сагаалганай уулзалга» Бурятского государственного национального театра песни и танца «Байкал» (в здании Русского драматического театра им. Н. Бестужева). В большой праздничной программе на сцене выступят Национальный оркестр Бурятии, балетная труппа и солисты театра (6+).



13-19 февраля - праздничное представление «Сагаалганай уулзалга. Үхэр жэлэй найр наадан» (Государственный бурятский академический театр драмы им. Х. Намсараева) (6+).



Январь-февраль - II Республиканский конкурс мастеров художественного слова «Уран хэлэтэнэй урилдаан». В турнире примут участие все желающие, владеющие бурятским языком, без ограничения национальности, возраста, места жительства. Конкурсные номинации: «Үреэлнүүд, юрөөлнүүд» («Благопожелания»), «Тоолуурнууд» («Считалки»), «Оньһон ба хошоо үгэнүүд» («Пословицы, поговорки»). Творческие состязания: Жороо-челлендж – состязание на скорость и мастерство исполнения скороговорок. Обязательное условие – прочесть 4 скороговорки. Каждый участник в завершение своего выступления бросает вызов для зрительской аудитории «Намһаа түргөөр шадаха гүт? Туршагты!» (0+).













Сегодня, 12 февраля, буддисты России празднуют начало Нового года по лунному календарю. С восходом солнца завершился год Белой металлической Мыши и наступил год Белой железной Коровы.Утром в дацанах Бурятии состоялся молебен «Цедор Лхамо». Ранее в Буддийской традиционной Сангхе России верующим рекомендовали воздержаться от посещения хурала, молиться дома. Трансляция молебна из Иволгинского дацана прошла на республиканских телеканалах.И в честь Сагаалгана в Бурятии сегодня пройдут различные мероприятия. Представляем праздничную афишу культурных событий в Улан-Удэ.Сегодня на площади Советовсостоится. В праздничном концерте (6+) примут участие ведущие профессиональные коллективы: театры «Байкал» и «Забава», эстрадные исполнители. Также в программу будет включены выступления сказочных героев: Деда Мороза из Великого Устюга и Сагаан Үбгэна. В официальной части мероприятия с поздравлениями выступят первые лица республики.«Изюминкой» концерта станет презентация новой коллекции традиционных зимних костюмов народов Бурятии. Будут представлены бурятские зимние костюмы, мужские и женские, 5 родов: булагатов, хори, сартулов, эхиритов, хонгодоров; мужские и женские эвенкийские традиционные костюмы; русские старообрядческие и старожильческие, казачьи костюмы, а также стилизованные бурятские зимние костюмы.Зимние костюмы на натуральном меху были созданы специально к Сагаалгану.Также на площади Советов развернётся ярмарка продукции местных производителей «Белый месяц» и гастрономический фестиваль «Буузын баяр».Сагаалган отпразднуют в Этнографическом музее народов Забайкалья в Улан-Удэ. В этом году впервые в музее он будет отмечаться три дня —Здесь располагается резиденция Белого старца Сагаан Yбгэна, героя бурятской мифологии. Белый старец считается сказочным символом зимы, дарующим людям благополучие и процветание. Ежегодно в гости к Белому старцу приезжают сказочные герои из разных регионов России и зарубежных стран. В этом году в резиденцию Сагаан Yбгэна 12 февраля в 13 часов приедет Дед Мороз из Великого Устюга, который поздравит Белого старца и гостей музея с наступлением Нового года по лунному календарю.Кроме этого, ежедневно, в дни празднования Сагаалган в музее, трижды в день — в 12:00, 14:00 и 16:00 — среди посетителей будет проводиться. Ведущим конкурса выступит Ким Харганаев.Посетители музея смогут также принять участие в традиционных бурятских играх, разных конкурсах, угоститься разными сортами чая, побывать в гостях у Сагаан Yбгэна, сфотографироваться с Дедом Морозом из Великого Устюга и Белым старцем.Для посетителей, пришедших в любом национальном костюме, 12, 13 и 14 февраля будет организован бесплатный вход в музей. А от поляны напротив базы «Оранж Хаус» будут курсировать бесплатные автобусы до музея и обратно.