В Бурятии школьникам рассказали о вреде наркотиков

В районе республики прошла акция «Спорт против наркотиков!»



В рамках профилактической акции «Спорт против наркотиков!» в Десятниковской школе Тарбагатайского района провели спортивное мероприятие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Во время акции полицейские рассказали школьникам о вреде наркотиков, способах вовлечения подростков в торговлю наркотиками, о предусмотренной для несовершеннолетних ответственности за участие в незаконном обороте наркотических средств, а также за курение табака и употребление алкоголя в общественных местах.



После беседы ребята сыграли в мини-футбол в спортивном зале школы. Победителям вручены сладкие подарки, спортивный инвентарь и грамоты. В завершении встречи сотрудники полиции и общественники пожелали ребятам здоровой активной и интересной жизни.



Подобные мероприятия для подростков полицейские проводят на постоянной основе для профилактики преступлений и правонарушений среди подрастающего поколения.





