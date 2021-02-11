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Жителям Бурятии устанавливают пожарные извещатели

Жителям Бурятии устанавливают пожарные извещатели
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Устройство поможет уберечь дом от огня

В квартирах многодетных семей Окинского района Бурятии, а также семей, находящихся в трудном социальном положении, установили пожарные извещатели.

- Автономный пожарный извещатель работает от батареи, поэтому установить его можно своими силами. Прибор улавливает дым на самой начальной стадии возгорания, после чего громкими звуковыми импульсами оповещает о пожаре хозяев дома. Это устройство позволит не только сберечь ваше имущество, но и спасёт вам жизнь в случае пожара, - рассказал начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы Окинского района УНДПР ГУ МЧС России по Бурятии Борис Гергенов.

Громкость звукового оповещения очень высока, вместе с тем, она сопровождается световыми импульсами, поэтому автономный пожарный извещатель способен не только разбудить крепко спящего человека, но и оповестить слабослышащего хозяина. Как правило, такие устройства предназначены для установки в жилых помещениях, где риск возникновения пожара достаточно высок. Это помещение с обилием электробытовой техники, а также жилые дома, где есть печное отопление, либо проживают дети.

С начала 2021 года в жилых домах Окинского района на безвозмездной основе началась установка автономных пожарных извещателей в количестве 50 штук, приобретённых администрацией муниципального образования, сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС.
МЧС
 
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