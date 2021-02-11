Звезда «Полицейского с Рублёвки» приехал в Бурятию

В паблике отметили, что сейчас актёр знакомится бурятской культурой.







Помимо этого, он известен по сериалу «Полицейский с Рублёвки» в роли следователя Игоря Мухина.





Сегодня в паблике ves_ulan_ude опубликовали видео, на котором популярный актёр Роман Попов поздравляет жителей Бурятии с Новым годом по восточному календарю.- Дорогие жители Улан-Удэ, друзья, с Новым годом вас, с новым восточным Новым годом. Безумно приятно присутствовать в эти дни в вашем городе. У вас безумно красиво и люди вы замечательные, сказал Роман Попов.Роман Попов - российский актёр театра и кино, является резидентом юмористического дуэта «20:14. Город Сочи», «Камеди клаба». Сейчас артист занят не только в «Камеди Клаб», Роман является ведущим и соавтором юмористической программы «НЕБУДНИ SHOW», это программа на «Камеди Радио». А ещё Роман участвует в шоу «НЕ СПАТЬ!» на канале «ТНТ».