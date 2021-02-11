Таковы данные по итогам прошлого года
За 2020 год управлением Роспотребнадзора по Бурятии лабораторно исследовано более 1800 проб плодоовощной продукции. Все исследованные образцы по физико-химическим, микробиологическим показателям, на наличие ГМО и по показателям радиационной безопасности соответствовали нормативным требованиям.
- Доля продукции, не соответствующей гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям (нитраты), составила 4,0% (30 проб). По результатам надзора снято с реализации более 500 кг. плодоовощной продукции, - сообщили в пресс-службе управления.
По всем фактам выявления продукции, не соответствующей требованиям, приняты меры по приостановлению реализации данной продукции и меры административного воздействия.
В Бурятии с продажи сняли 500 кг. овощей из-за нитратов
Общество, Фото:
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