Порывы ветра достигнут 14 м/с
По данным Бурятского гидрометцентра, 12 февраля по республике местами небольшой снег. Ветер западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -18,-23, местами по юго-западу и северу -26,-31, в горах Восточного Саяна до -35, днём -12,-17, местами -18,-23.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер западный 5-10, днём порывы до 13 м/с. Температура ночью -20,-22, днём -13,-15.
На Сагаалган в Бурятии ветрено
Общество, Фото:
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