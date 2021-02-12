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На Сагаалган в Бурятии ветрено

На Сагаалган в Бурятии ветрено
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Порывы ветра достигнут 14 м/с

По данным Бурятского гидрометцентра, 12 февраля по республике местами небольшой снег. Ветер западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -18,-23, местами по юго-западу и северу -26,-31, в горах Восточного Саяна до -35, днём -12,-17, местами -18,-23.

В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер западный 5-10, днём порывы до 13 м/с. Температура ночью -20,-22, днём -13,-15.
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