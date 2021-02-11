 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 февраля

10 февраля

Популярное

Главы дипмиссий поздравили Монголию с Цагаан сар

Главы дипмиссий поздравили Монголию с Цагаан сар
Общество,  Фото:агентство «Монцамэ»
Жителям желали здоровья, счастья и благополучия

В Монголии послы России, США, Казахстана, Чехии, Индии, Белоруссии, Австралии, Канады, Великобритании, Японии и Кубы поздравили монгольский народ с национальным праздником Нового года по лунному календарю.

- Дорогие друзья! Примите тёплые поздравления со светлым «Цагаан Саром»!.. Пусть наступающий Год Белого Быка принесёт уверенность и спокойствие, гармонию и рассудительность, тепло и радость в каждую семью, исполнит добрые надежды и ожидания, подарит крепкое здоровье, долгие годы жизни, мир, добро и процветание! – пожелал чрезвычайный и полномочный посол России Искандер Азизов.

- Моя супруга Элоиза и я, мы надеемся, что все монголы смогут насладиться традициями, обычаями и семейным уютом в эти праздничные дни, несмотря на сложившуюся ситуацию с коронавирусом, - написал в соцсети посол США Майкл Клечески.

- Искренне желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, удачи в достижении намеченных целей, семейное благополучие и праздничное настроение! Пусть же он окажет положительное влияние на весь предстоящий год и принесет стабильность, гармонию и успех братскому народу Монголии, - поздравил чрезвычайный и полномочный посол Казахстана Жалгас Адилбаев.

- Пусть наступающий год принесёт всем благополучие и здоровье. Во всём мире люди с нетерпением ждут лучшего времени, когда наконец будет преодолена пандемия коронавируса и мы сможем отметить наши национальные праздники в соответствии со всеми традициями и обычаями, - заявил посол Австралии Дэйв Воусен.

- Приятно иметь возможность на протяжении всего года насладиться чешским пивом и праздничной атмосферой вопреки COVID, - подчеркнул посол Чехии Йиржи Бродский и пожелал здоровья и счастья монгольскому народу в наступающем году Быка.

Посол Японии Кобаяаши Хироюки отметил, что в Монголии «Цагаан сар» неизменно знаменует окончание зимы и приход долгожданной весны, и выразил надежду, что в скором времени наступит перелом ситуации с пандемией коронавируса.

- В прошлом году мировое сообщество столкнулось с чрезвычайной ситуацией. «Цагаан сар» является символом начала всего нового. Поэтому хочу пожелать народу Монголии здоровья, счастья и благополучия в наступающем году, - сообщил в соцсетях посол Канады Кэтрин Ивкоф.

- Несмотря на тяжёлые времена, наступающий Новый год по восточному календарю принесёт всем нам новую энергию, и пандемия COVID-19 останется позади в истории, - заверил посол Индии Мохиндер Пратап Сингх.

Чрезвычайный и полномочный посол Белоруссии Станислав Чепурной пожелал жителям Монголии крепкого здоровья, мира, добра и благополучия. Также он добавил, что наступающий Новый Год принесёт в дома радостные светлые перемены, благоденствие, гармонию и удачу.

- В своей карьере дипломата я праздновал Восточный Новый год во многих странах Азии, и мне было интересно узнать, как он отмечается в Монголии. Я родился в год Быка и очень рад, что это мой год, - пояснил посол Великобритании Филипп Малон, пожелав гражданам Монголии крепкого здоровья, счастья, успехов и благополучия.

Посол Кубы Раул Делгадо Консепсио призвал всех монголов следовать рекомендациям и указаниям Государственной чрезвычайной комиссии и заботиться о пожилых людях в период распространения коронавируса. Об этом сообщает новостное агентство «Монцамэ».
Монголия Сагаалган поздравление
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Главы дипмиссий поздравили Монголию с Цагаан сар
Главы дипмиссий поздравили Монголию с Цагаан сар
Общество, 11.02.2021
Жителям желали здоровья, счастья и благополучия
Звезда «Полицейского с Рублёвки» приехал в Бурятию
Звезда «Полицейского с Рублёвки» приехал в Бурятию
Общество, 11.02.2021
Актёр Роман Попов поздравил жителей республики с Сагаалганом
В Бурятии с продажи сняли 500 кг. овощей из-за нитратов
В Бурятии с продажи сняли 500 кг. овощей из-за нитратов
Общество, 11.02.2021
Таковы данные по итогам прошлого года
В Иркутске будут продавать дополнительные билеты на фестиваль «Звёзды на Байкале»
В Иркутске будут продавать дополнительные билеты на фестиваль «Звёзды на Байкале»
Общество, 11.02.2021
Цены на билеты на концерт-открытие и концерт-закрытие фестиваля остались на уровне предыдущего фестиваля
В Бурятии блогеры отдали деньги с розыгрыша квартиры родителям Адисы
В Бурятии блогеры отдали деньги с розыгрыша квартиры родителям Адисы
Общество, 11.02.2021
«Эта сумма для нас очень чувствительна», - поблагодарил отец двухмесячной малышки
В Бурятии осуждённые нарисовали Сагаалган
В Бурятии осуждённые нарисовали Сагаалган
Общество, 11.02.2021
Итоги конкурса будут зачтены к соревнованию за звание лучшего отряда
В Улан-Удэ пройдёт конкурс по поеданию бууз
В Улан-Удэ пройдёт конкурс по поеданию бууз
Общество, 11.02.2021
Победитель получит съедобные призы
В Бурятии запустили #золгохочеллендж
В Бурятии запустили #золгохочеллендж
Общество, 11.02.2021
Победители будут определены 22 февраля
В Бурятии ожидаются умеренные морозы
В Бурятии ожидаются умеренные морозы
Общество, 11.02.2021
Синоптики опубликовали прогноз на три дня
Жители Бурятии сдают старинное оружие
Жители Бурятии сдают старинное оружие
Общество, 11.02.2021
Оружие, имеющее культурную ценность, передаются в музеи
В Бурятии профессиональная костоломка запустила челлендж
В Бурятии профессиональная костоломка запустила челлендж
Общество, 11.02.2021
Долгор Ангархаева является чемпионкой Ердынских игр 2019 года. Видео

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^