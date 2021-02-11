Главы дипмиссий поздравили Монголию с Цагаан сар

Жителям желали здоровья, счастья и благополучия



В Монголии послы России, США, Казахстана, Чехии, Индии, Белоруссии, Австралии, Канады, Великобритании, Японии и Кубы поздравили монгольский народ с национальным праздником Нового года по лунному календарю.



- Дорогие друзья! Примите тёплые поздравления со светлым «Цагаан Саром»!.. Пусть наступающий Год Белого Быка принесёт уверенность и спокойствие, гармонию и рассудительность, тепло и радость в каждую семью, исполнит добрые надежды и ожидания, подарит крепкое здоровье, долгие годы жизни, мир, добро и процветание! – пожелал чрезвычайный и полномочный посол России Искандер Азизов.



- Моя супруга Элоиза и я, мы надеемся, что все монголы смогут насладиться традициями, обычаями и семейным уютом в эти праздничные дни, несмотря на сложившуюся ситуацию с коронавирусом, - написал в соцсети посол США Майкл Клечески.



- Искренне желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, удачи в достижении намеченных целей, семейное благополучие и праздничное настроение! Пусть же он окажет положительное влияние на весь предстоящий год и принесет стабильность, гармонию и успех братскому народу Монголии, - поздравил чрезвычайный и полномочный посол Казахстана Жалгас Адилбаев.



- Пусть наступающий год принесёт всем благополучие и здоровье. Во всём мире люди с нетерпением ждут лучшего времени, когда наконец будет преодолена пандемия коронавируса и мы сможем отметить наши национальные праздники в соответствии со всеми традициями и обычаями, - заявил посол Австралии Дэйв Воусен.



- Приятно иметь возможность на протяжении всего года насладиться чешским пивом и праздничной атмосферой вопреки COVID, - подчеркнул посол Чехии Йиржи Бродский и пожелал здоровья и счастья монгольскому народу в наступающем году Быка.



Посол Японии Кобаяаши Хироюки отметил, что в Монголии «Цагаан сар» неизменно знаменует окончание зимы и приход долгожданной весны, и выразил надежду, что в скором времени наступит перелом ситуации с пандемией коронавируса.



- В прошлом году мировое сообщество столкнулось с чрезвычайной ситуацией. «Цагаан сар» является символом начала всего нового. Поэтому хочу пожелать народу Монголии здоровья, счастья и благополучия в наступающем году, - сообщил в соцсетях посол Канады Кэтрин Ивкоф.



- Несмотря на тяжёлые времена, наступающий Новый год по восточному календарю принесёт всем нам новую энергию, и пандемия COVID-19 останется позади в истории, - заверил посол Индии Мохиндер Пратап Сингх.



Чрезвычайный и полномочный посол Белоруссии Станислав Чепурной пожелал жителям Монголии крепкого здоровья, мира, добра и благополучия. Также он добавил, что наступающий Новый Год принесёт в дома радостные светлые перемены, благоденствие, гармонию и удачу.



- В своей карьере дипломата я праздновал Восточный Новый год во многих странах Азии, и мне было интересно узнать, как он отмечается в Монголии. Я родился в год Быка и очень рад, что это мой год, - пояснил посол Великобритании Филипп Малон, пожелав гражданам Монголии крепкого здоровья, счастья, успехов и благополучия.



Посол Кубы Раул Делгадо Консепсио призвал всех монголов следовать рекомендациям и указаниям Государственной чрезвычайной комиссии и заботиться о пожилых людях в период распространения коронавируса. Об этом сообщает новостное агентство «Монцамэ».

