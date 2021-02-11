 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 февраля

10 февраля

Популярное

В Бурятии осуждённые нарисовали Сагаалган

В Бурятии осуждённые нарисовали Сагаалган
Общество,  Фото:УФСИН России по Бурятии
Итоги конкурса будут зачтены к соревнованию за звание лучшего отряда

В преддверии Сагаалгана в лечебно-исправительном учреждении №5 УФСИН России по Бурятии прошёл конкурс рисунков.

По результатам конкурса отобраны лучшие работы. Итоги конкурса учитываются в ежегодном соревновании «Лучший отряд осуждённых учреждения».

- Мероприятие направлено на воспитание у осуждённых духовной культуры, национальной гордости и любви к Родине, развитие творческих способностей, - отметили в пресс-службе ведомства.
УФСИН Сагаалган
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии осуждённые нарисовали Сагаалган
В Бурятии осуждённые нарисовали Сагаалган
Общество, 11.02.2021
Итоги конкурса будут зачтены к соревнованию за звание лучшего отряда
В Улан-Удэ пройдёт конкурс по поеданию бууз
В Улан-Удэ пройдёт конкурс по поеданию бууз
Общество, 11.02.2021
Победитель получит съедобные призы
В Бурятии запустили #золгохочеллендж
В Бурятии запустили #золгохочеллендж
Общество, 11.02.2021
Победители будут определены 22 февраля
В Бурятии ожидаются умеренные морозы
В Бурятии ожидаются умеренные морозы
Общество, 11.02.2021
Синоптики опубликовали прогноз на три дня
Жители Бурятии сдают старинное оружие
Жители Бурятии сдают старинное оружие
Общество, 11.02.2021
Оружие, имеющее культурную ценность, передаются в музеи
В Бурятии профессиональная костоломка запустила челлендж
В Бурятии профессиональная костоломка запустила челлендж
Общество, 11.02.2021
Долгор Ангархаева является чемпионкой Ердынских игр 2019 года. Видео
В Улан-Удэ покажут спектакль о человечках, живущих под полом дома
В Улан-Удэ покажут спектакль о человечках, живущих под полом дома
Общество, 11.02.2021
Зрителей ждёт спектакль для всей семьи «Добывайки»
В Бурятии ламы и дети призвали водителей не пить за рулём
В Бурятии ламы и дети призвали водителей не пить за рулём
Общество, 11.02.2021
В республике прошла профилактическая акция «0% алкоголя»
Улан-удэнец украл телефон и деньги со счёта
Общество, 11.02.2021
Мужчина воспользовался услугой «мобильный банк»
«По-настоящему кайфанул»: Блогер-путешественник восхитился видами Бурятии
«По-настоящему кайфанул»: Блогер-путешественник восхитился видами Бурятии
Общество, 11.02.2021
«Оказалось, что зима может быть прекрасна», - делится он в соцсети
В Бурятии осуждённые изготовили изо льда буузы
В Бурятии осуждённые изготовили изо льда буузы
Общество, 11.02.2021
В исправительном учреждении готовятся к Сагаалгану

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^