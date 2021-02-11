Итоги конкурса будут зачтены к соревнованию за звание лучшего отряда
В преддверии Сагаалгана в лечебно-исправительном учреждении №5 УФСИН России по Бурятии прошёл конкурс рисунков.
По результатам конкурса отобраны лучшие работы. Итоги конкурса учитываются в ежегодном соревновании «Лучший отряд осуждённых учреждения».
- Мероприятие направлено на воспитание у осуждённых духовной культуры, национальной гордости и любви к Родине, развитие творческих способностей, - отметили в пресс-службе ведомства.
В Бурятии осуждённые нарисовали Сагаалган
Общество, Фото:
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