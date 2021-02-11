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В Улан-Удэ пройдёт конкурс по поеданию бууз

В Улан-Удэ пройдёт конкурс по поеданию бууз
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Победитель получит съедобные призы

В дни празднования Белого месяца в Этнографическом музее народов Забайкалья в Улан-Удэ 12, 13 и 14 февраля пройдёт конкурс среди посетителей по поеданию бууз. Все желающие смогут принять участие.

Победитель получит приз - продуктовый набор и призы от мясоперерабатывающей компании. Ведущим конкурса выступит Ким Харганаев. Подобный конкурс музей проводит впервые.

Как сообщал «Байкал-Daily», также в дни празднования Сагаалгана в Этнографическом музее гости в национальном костюме смогут пройти бесплатно. Гостем празднования станет Дед Мороз из Великого Устюга.

Программу мероприятия можно посмотреть здесь.


конкурс Сагаалган музей
 
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