Победитель получит съедобные призы
В дни празднования Белого месяца в Этнографическом музее народов Забайкалья в Улан-Удэ 12, 13 и 14 февраля пройдёт конкурс среди посетителей по поеданию бууз. Все желающие смогут принять участие.
Победитель получит приз - продуктовый набор и призы от мясоперерабатывающей компании. Ведущим конкурса выступит Ким Харганаев. Подобный конкурс музей проводит впервые.
Как сообщал «Байкал-Daily», также в дни празднования Сагаалгана в Этнографическом музее гости в национальном костюме смогут пройти бесплатно. Гостем празднования станет Дед Мороз из Великого Устюга.
Программу мероприятия можно посмотреть здесь.
В Улан-Удэ пройдёт конкурс по поеданию бууз
Общество, Фото:
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