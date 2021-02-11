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В Чите почтят забайкальцев, исполнивших долг за рубежом

В Чите почтят забайкальцев, исполнивших долг за рубежом
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Забайкальского края
В столице края проведут митинги и концерт

15 февраля в Чите пройдут мероприятия, посвящённые Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

В 11:00 у памятника воинам-интернационалистам Забайкалья в парке краевого дома офицеров состоится торжественный митинг. Торжественное мероприятие пройдёт и в посёлке Текстильщиков у памятника землякам-забайкальцам, погибшим при исполнении воинского и служебного долга в локальных войнах и конфликтах. Митинг состоится в 15:00.

По окончании митинга в театре национальных культур «Забайкальские узоры» в посёлке Текстильщиков в 15:30 состоится концерт «Спасибо, ребята». Вход на мероприятие свободный.

Напомним, что День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, официально отмечается с 2011 года. 15 февраля 1989 года последний советский солдат перешёл мост пограничной реки Амударья под Термезом, завершив вывод советских войск из Афганистана. В эту памятную дату вспоминают не только ветеранов войны в Афганистане, но и соотечественников, исполнявших служебный долг за пределами Родины.

- Свыше четырёх тысяч забайкальцев участвовали в боевых действиях и локальных войнах, в том числе 818 человек – в Афганистане, более 50 наших земляков погибли, - сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.

Возрастное ограничение 6+
Чита День памяти интернационалисты военнослужащие Забайкальский край митинг концерт
 
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