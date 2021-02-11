В Чите почтят забайкальцев, исполнивших долг за рубежом

Общество, Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края

В столице края проведут митинги и концерт



15 февраля в Чите пройдут мероприятия, посвящённые Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.



В 11:00 у памятника воинам-интернационалистам Забайкалья в парке краевого дома офицеров состоится торжественный митинг. Торжественное мероприятие пройдёт и в посёлке Текстильщиков у памятника землякам-забайкальцам, погибшим при исполнении воинского и служебного долга в локальных войнах и конфликтах. Митинг состоится в 15:00.



По окончании митинга в театре национальных культур «Забайкальские узоры» в посёлке Текстильщиков в 15:30 состоится концерт «Спасибо, ребята». Вход на мероприятие свободный.



Напомним, что День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, официально отмечается с 2011 года. 15 февраля 1989 года последний советский солдат перешёл мост пограничной реки Амударья под Термезом, завершив вывод советских войск из Афганистана. В эту памятную дату вспоминают не только ветеранов войны в Афганистане, но и соотечественников, исполнявших служебный долг за пределами Родины.



- Свыше четырёх тысяч забайкальцев участвовали в боевых действиях и локальных войнах, в том числе 818 человек – в Афганистане, более 50 наших земляков погибли, - сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.



Возрастное ограничение 6+

