В столице края проведут митинги и концерт
15 февраля в Чите пройдут мероприятия, посвящённые Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.
В 11:00 у памятника воинам-интернационалистам Забайкалья в парке краевого дома офицеров состоится торжественный митинг. Торжественное мероприятие пройдёт и в посёлке Текстильщиков у памятника землякам-забайкальцам, погибшим при исполнении воинского и служебного долга в локальных войнах и конфликтах. Митинг состоится в 15:00.
По окончании митинга в театре национальных культур «Забайкальские узоры» в посёлке Текстильщиков в 15:30 состоится концерт «Спасибо, ребята». Вход на мероприятие свободный.
Напомним, что День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, официально отмечается с 2011 года. 15 февраля 1989 года последний советский солдат перешёл мост пограничной реки Амударья под Термезом, завершив вывод советских войск из Афганистана. В эту памятную дату вспоминают не только ветеранов войны в Афганистане, но и соотечественников, исполнявших служебный долг за пределами Родины.
- Свыше четырёх тысяч забайкальцев участвовали в боевых действиях и локальных войнах, в том числе 818 человек – в Афганистане, более 50 наших земляков погибли, - сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
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В Чите почтят забайкальцев, исполнивших долг за рубежом
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