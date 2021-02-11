В Бурятии запустили #золгохочеллендж



Поздравитель: «Мэндэ амар!» (приветствие) или «Сайн байна гу? (Как поживаете, досл. «Насколько хорошо?»)

Старший (утвердительный ответ): «Мэндэ амар. Сайн байна» («Хорошо»).

Поздравитель: «Шэнэ жэлдэ hайн орожо байна гу? (досл. «Как в новом году?»).

Старший: «Шэнэ жэлдэ hайн орожо байна» (досл. «Хорошо в новом году).



После этого поздравитель часто дарит подарок. Поэтому он заранее знает, кого он будет поздравлять из родственников. Ритуал «Золгохо» каждый человек лично проводит в первую очередь в кругу семьи и близких родственников. Но данный ритуал распространяется не только на родственников, но и на всех, кто старше вас и кому вы желаете счастья в наступившем году.



В честь Сагаалгана для земляков полномочное представительство Бурятии при президенте РФ и проект «Хэлыш, малыш!» объявили конкурс #золгохочеллендж.Призы победителям - подарочные сертификаты в магазин. Воспользоваться их сертификатами можно будет из любой точки мира, выбрав эксклюзивные подарки от бурятских производителей на свой вкус. За первое место - сертификат на сумму 5 тысяч, второе - 3 тысячи, третье - 2 тысячи рублей.Условия конкурса можно узнать в аккаунте полномочное представительство Бурятии при президенте РФ в Instagram. Победители будут определены 22 февраля по количеству лайков и при соблюдении всех условий.«Золгохо» или «Золголго» начинают проводить с первого дня Сагаалгана (так называемый «Шэнын нэгэн» - досл. «Новый первый») в течение последующих нескольких дней.Суть заключается в особом отношении к поздравлению, когда это не просто формальность, а ритуал, который выражает идею преемственности поколений, где мы проявляем уважение к близким, родственникам, желаем им успешного вхождения в новый годовой жизненный цикл.Эти поздравления индивидуальны и идут в определённой логической последовательности. Поздравляют друг друга по старшинству и по степени родства, т.е. тех, кто старше - в первую очередь, и так далее по нисходящей. Младшие поздравляют старших, и ни в коем случае наоборот. Дети по очереди поздравляют отца, затем мать, а потом младшие дети старших братьев и сестёр. Муж и жена по отношению друг к другу не проводят такой ритуал. Поздравляющий начинает ритуал со слова «Золгое», тем самым подавая своеобразную «команду» о начале ритуала и обращая на себя внимание старшего, которому адресовано поздравление. Тот, в свою очередь, протягивает обе руки на уровне груди и от груди на расстоянии 30-40 см. После этого поздравитель подходит лицом к старшему, под его руки подставляет свои, и как бы поддерживает старшего по возрасту. Одновременно младший подставляет по очереди обе щеки к щекам старшего (практикуется не везде, а в условиях пандемии, будет разумным совсем отказаться от этого действия).Затем происходит традиционный диалог. Например: