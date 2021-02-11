В центре Улан-Удэ состоится «Праздник Буузы»

Горожан угостят национальной кухней и развлекут народными играми
12 февраля на площади Советов в Улан-Удэ развернётся ярмарка продукции местных производителей «Белый месяц» и ежегодный фестиваль «Буузын баяр».
С 11 часов горожане смогут приобрести на прилавках фермерскую экологически чистую продукцию: пельмени ручной лепки, буузы и бурятские деликатесы. Также на площади можно будет купить различные сувениры: национальные игрушки, изделия из дерева, украшения с натуральными камнями и буддистской символикой, берестяные изделия и многое другое. Местные предприятия угостят горожан мясными и рыбными буузами, национальной кухней, шашлыком, выпечкой и горячим чаем. Кроме того, на выставке можно будет приобрести кондитерские изделия, в том числе торты в виде юрты.
В 12:35 стартует ежегодный фестиваль национальных традиций «Буузын Баяр – праздник Буузы». Жители и гости города смогут сыграть в национальные игры: «шаагай» (игра в кости), «hээр шаалга» (ломание кости), а также увидеть красочные творческие номера. Помимо этого, на фестивале можно попробовать блюда национальной кухни, приобрести молоко, мёд и мясо, сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.
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