Синоптики опубликовали прогноз на три дня
По данным Бурятского гидрометцентра, 12 февраля по республике местами небольшой снег. Ветер западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с.
Температура ночью -18,-23, местами -26,-31, в горах Восточного Саяна до -35, днём -12,-17, местами -18,-23.
13 февраля по республике преимущественно без осадков, ночью по северным районам местами небольшой снег. Ветер западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с.
Температура ночью -23,-28, местами -32,-37, днём -14,-19, местами -21,-26.
14 февраля по республике: преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3-8, в отдельных районах до 13 м/с.
Температура ночью -24,-29, местами -33,-37, днём -14,-19, местами -22,-27.
В Бурятии ожидаются умеренные морозы
Общество, Фото:
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