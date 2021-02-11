В Бурятии ожидаются умеренные морозы

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Синоптики опубликовали прогноз на три дня



По данным Бурятского гидрометцентра, 12 февраля по республике местами небольшой снег. Ветер западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с.



Температура ночью -18,-23, местами -26,-31, в горах Восточного Саяна до -35, днём -12,-17, местами -18,-23.



13 февраля по республике преимущественно без осадков, ночью по северным районам местами небольшой снег. Ветер западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с.



Температура ночью -23,-28, местами -32,-37, днём -14,-19, местами -21,-26.



14 февраля по республике: преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3-8, в отдельных районах до 13 м/с.



Температура ночью -24,-29, местами -33,-37, днём -14,-19, местами -22,-27.



