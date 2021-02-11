Жители Бурятии сдают старинное оружие

На Бурятии имеются два музея, где хранятся достаточно хорошие коллекции оружия. Это Музей истории Бурятии имени Хангалова и Кяхтинский краеведческий музей имени Обручева. Эти музейные экспозиции также находятся под контролем подразделений лицензионно-разрешительной работы, сообщает пресс-служба ведомства.











В управлении Росгвардии состоялся брифинг заместителя начальника управления Росгвардии по Бурятии – начальника Центра лицензионно-разрешительной работы подполковника полиции Андрея Журавлева. Мероприятие приурочено ко Дню создания подразделений государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии.Подполковник полиции Андрей Журавлев рассказал о служебной деятельности подразделений лицензионно-разрешительной работы, принимаемых мерах по усилению контроля за оборотом оружия, о регулировании в сфере оборота оружия, частной охранной и частной детективной деятельности и предоставление государственных услуг в указанных сферах.- Центром лицензионно-разрешительной работы обеспечивается контроль за 25 тысячами владельцев и лиц, получивших разрешения на хранение и ношение оружия, в пользовании которых находится более 46 тысяч единиц оружия. Интерес к оружию возрастает. Если взять статистику, то 5 лет назад на учёте было порядка 20 тысяч владельцев оружия и около 37 тысяч единиц оружия в обороте. Идёт смена образцов оружия – если раньше было больше охотничьего оружия, то сейчас преобладает оружие ограниченного поражения, - отметил Андрей Журавлев.В 2020 году проведено более 15 тысяч проверок обеспечения сохранности оружия у граждан. У нарушителей изъято около тысячи единиц огнестрельного оружия и две тысячи боеприпасов. По выявленным нарушениям инспекторы лицензионно-разрешительной работы составили более 860 протоколов об административном правонарушении. Основными нарушениями являются несвоевременное продление разрешения.Также под контролем росгвардейцев находятся 22 юридических лица, использующих в своей деятельности служебное и гражданское оружие, 9 юридических лиц с лицензиями на торговлю оружием и боеприпасами, 3 частных образовательных организации. В 2020 году в отношении этих лиц проведено более 110 проверок в части контроля, за соблюдением законодательства об обороте оружия.Жители Бурятии активно сдают незаконно хранящееся оружие и боеприпасы на возмездной основе. Так, за 2020 год граждане сдали 27 единиц огнестрельного оружия, 1 обрез, 4 самодельных средства вооружения, 6 основных частей, 1290 патронов к гражданскому оружию. Выплачено вознаграждение общей суммой 150 тысяч рублей. В этом году уже принято 26 единиц огнестрельного оружия, 1 основная часть и 14 боеприпасов.Из наиболее запомнившихся случаев возмездной сдачи оружия за последнее время Андрей Журавлев выделил два эпизода. В Джидинском районе было принято огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие с маркировкой «ИЖЪ» (Пехотное ружье) образца 1845 года. На спусковой скобе и замке данного оружия имеется надпись с датой изготовления 1853. А в январе этого года житель Прибайкальского района добровольно сдал в отделение лицензионно-разрешительной работы Росгвардии ружьё 1915 года, которое обнаружил на чердаке при уборке дома умершего прадеда. На ружье было маркировочное обозначение «NEW ENGLAND WESTINGHOUSE COMPANY 1915».- Согласно законодательству РФ оружие, имеющее культурную ценность, должно передаваться в музеи. По изъятым ружьям мы направили обращение в министерство культуры Республики Бурятия для проведения исторической экспертизы и дальнейшей передачи в музейный фонд на хранение и экспонирование. Выплата вознаграждения касается только незаконно хранящегося оружия. Владельцы зарегистрированных единиц могут сдать ненужное оружие на безвозмездной основе, - подчеркнул подполковник полиции Журавлев.