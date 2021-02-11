Всебурятский диктант напишут 13 марта

«Эрдэм» вновь объединит ценителей бурятского языка



В этом году всебурятский диктант «Эрдэм» напишут в России 13 марта. Акция состоится уже в шестой раз и традиционно пройдёт в рамках празднования Сагаалгана.



- В нём примут участие все, кто неравнодушно относится к вопросам сохранения и изучения родного языка, отслеживает произведения о традиционной культуре, - заявил руководитель администрации Агинского Бурятского округа Буянто Батомункуев.



Напомним, всебурятский диктант «Эрдэм» организуется по аналогии с всемирной акцией «Тотальный диктант» — участники акции пишут диктант в единый день и в единое время. Текст диктанта готовится специально под акцию и остаётся в секрете вплоть до дня диктанта. В ближайшее время будут определены места проведения диктанта.



Участниками акции могут быть все желающие, владеющие бурятским языком, независимо от возраста, национальности и места проживания. Для участников, которые не имеют возможности очного участия, будет размещена в Интернете видеоверсия диктанта, сообщает пресс-служба администрации Агинского округа.



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