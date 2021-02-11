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В Бурятии профессиональная костоломка запустила челлендж

В Бурятии профессиональная костоломка запустила челлендж
Общество,  Фото:скриншот
Долгор Ангархаева является чемпионкой Ердынских игр 2019 года. Видео 

Долгор Ангархаева, профессиональная костоломка, чемпионка Ердынских игр 2019 года, мать пятерых детей, учительница физической культуры в Туранской школе, запустила челлендж #сохи. Акция запущена совместно с фем-сообществом «ЯСВОБОDA».

Долгор занимается разбиванием хребтовой кости (hээр шаалга) на протяжении трёх лет под руководством тренера Гомбо Зурбакова.

- Наши бабушки, сидя на коне, ломали кости прямо на скаку. И я хочу, чтобы молодое поколение девушек вспомнили такую традицию. Глядя на меня, на нас, не страдали ерундой в телефоне, а развивали свою силу, ловкость, упорство, дух. Вот моя цель, - говорит Долгор Ангархаева.


По её словам, женщин-костоломок в одной Бурятии около 50-ти и, запуская челлендж #сохи, она бы хотела сделать их всех видимыми.

- Снимайте видео, отмечайте нас, лучшие мы опубликуем здесь и если повезёт, проведем презентацию этого вида спорта вместе с вами в Улан-Удэ. Участвовать могут девчонки не только из Бурятии, - говорится в аккаунте движения «ЯСВОБОDA» в Instagram. 
разбивание хребтовой кости челлендж
 
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