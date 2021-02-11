В Улан-Удэ покажут спектакль о человечках, живущих под полом дома

Общество, Фото: Александра Данилова

Зрителей ждёт спектакль для всей семьи «Добывайки»



Государственный русский драматический театр имени Бестужева в Улан-Удэ покажет спектакль для всей семьи «Добывайки» (6+) по мотивам повести Мэри Нортон. Подготовка к нему началась ещё во время пандемии. Премьера для зрителей состоится 27 и 28 февраля в 17:00.



Над «Добывайками» вновь работает творческий тандем режиссёра Сергея Левицкого и режиссёра по пластике Игоря Григурко, который уже сотрудничал на нашумевшем спектакле-шоу «Сказка странствий».



«Добывайки» – это история о маленьких человечках, живущих под полом дома. Столом для них служит обычный напёрсток, спичечный коробок – кроватью, а почтовая марка – картиной. Настоящим приключением для них может стать попытка добыть себе конфету, а встреча с тараканом или тем хуже пылесосом может и вовсе обернуться катастрофой.



– В детстве мне всегда хотелось уменьшиться в собственных размерах за тем, чтобы попасть в игрушечные дома, автомобили и прочее, и посмотреть, как там все детально устроено внутри. Мэри Нортон написала об этом целую историю, – рассказывает режиссёр и художник спектакля Сергей Левицкий.



По сюжету девочка-добывайка Ариэтти мечтает хоть одним глазком увидеть, как живут большие люди. Но мама и папа против, ведь там полно опасностей для маленьких человечков. В первый день, когда ей, наконец-то разрешили выйти из укрытия, все идёт не по плану. Сначала она знакомится с обычным мальчиком Тони, а дальше и вовсе попадает в беду. Теперь героине предстоит вступить в неравное противостояние с этим огромным и незнакомым ей миром, в котором её рост не превышает спички, чтобы спасти родителей и дать свободу всем добывайкам на свете. И встретить любовь.



«Добывайки» – это зрелищный спектакль, который позволяет маленьким зрителям и их родителям увидеть мир глазами добываек.



– Для этого спектакля сделаны очень масштабные декорации. На сцене будет представлен мир людей-«великанов»: гигантские предметы, с которыми работают крошечные на их фоне артисты. Спектакль будет синтезом жанров визуального, пластического, с элементами цирка и драматического театров. Надо сказать, что вся «музыка» в спектакле записана без единого музыкального инструмента. Вместо них используются голоса артистов, – продолжает Сергей Левицкий.



«Добывайки» – самая популярная повесть британской писательницы Мэри Нортон, входящая в ТОП-20 лучших детских фэнтези. История о маленьких человечках, которые живут рядом с нами и «заимствуют» разные вещи, покоряет юных читателей по всему миру и не раз была экранизирована. Знаменитый фильм «Воришки» с участием Хью Лори, Джона Гудмена и юного Тома Фелтона, известного по саге о Гарри Поттере, был номинирован на звание «Лучшего фильма Великобритании» по версии BAFTA, сообщает пресс-служба театра.

