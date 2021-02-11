В Бурятии завершился отборочный этап конкурса разведчиков

«Отличники войсковой разведки» метали сапёрные лопатки и устраивали засаду



В Бурятии на полигоне «Бурдуны» Восточного военного округа завершился второй отборочный этап конкурса «Отличники войсковой разведки», входящий в программу «АрМИ-2021». Команды-победительницы в ближайшее время приступят к подготовке к окружному этапу.



В ходе проведения состязаний разведчики совершили десятикилометровый марш-бросок в тыл условного противника и отработали различные вводные, в том числе организовали засаду на колонну техники. Кроме того, военнослужащие преодолели «тропу разведчика», включающую в себя рвы с ходами-сообщениями, заборы, горящие лестницы, проломы в стенах, минное поле. В рамках практической части соревнований разведчики выполнили нормативы по стрельбе из штатного оружия, метанию ножей, сапёрных лопаток и вождению боевой техники.



- Для создания условий, максимально приближённых к реальным, было использовано значительное количество средств имитации, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

