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В Иркутске состоится первенство СФО по вольной борьбе

В Иркутске состоится первенство СФО по вольной борьбе
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Соревноваться будут команды юношей до 18 лет из 10 регионов

В Иркутске во дворце спорта «Труд» с 13 по 14 февраля пройдёт первенство Сибирского федерального округа по вольной борьбе среди юношей до 18 лет. В турнире примут участие десять команд из Новосибирской, Томской, Омской, Иркутской, Кемеровской областей, Красноярского, Алтайского краёв, республик Алтай, Тыва и Хакасия.

- В первенстве Сибири будут участвовать 300 борцов. В состав сборной команды Иркутской области включено 58 спортсменов. Это представители районов Усть-Ордынского Бурятского округа, Иркутска, Байкальска, Тулуна. Одни из сильнейших борцов – это Сергей Якимов из Осинского района, Константин Юрлов из Боханского района, Борис Иванов из Эхирит-Булагатского района, Игнат Дареев из Баяндаевского района, - рассказал старший тренер сборной Иркутской области Валерий Номогоев.

Первенство СФО проводится в следующих весовых категориях: 42, 45, 48, 51, 55, 60, 65, 71, 80, 92, 110 кг. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены 2004-2005 годов рождения, а также борцы 2006 года рождения при наличии дополнительного допуска, имеющие первый спортивный разряд и выше.

Первенство Сибирского федерального округа является отборочным. Спортсмены, занявшие призовые места, получают право участвовать в первенстве России по вольной борьбе, которое состоится с 4 по 8 марта в посёлке Агинское Забайкальского края.

13 февраля поединки будут проходить во дворце спорта «Труд» с 10:00 до 19:00 часов. Утешительные встречи и финалы проводятся с 10:00 до 16:00 часов 14 февраля.

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Иркутск первенство СФО спорт вольная борьба
 
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