Мужчина воспользовался услугой «мобильный банк»
10 января в полицию обратилась 54-летняя улан-удэнка. Она заявила о краже сотового телефона и снятии денег с банковского счёта. Женщина рассказала, что 8 января находилась в Советском районе города. Выйдя из кафе, обнаружила пропажу гаджета. Поняв, что потеряла сотовый телефон, горожанка не стала заявлять в полицию. Однако, спустя несколько часов женщина обнаружила перевод денег со своего счёта. Общий ущерб составил около 17 тысяч рублей.
Полицейские задержали подозреваемого, им оказался 25-летний улан-удэнец.
Следствием установлено, что молодой человек вынул сим-карту из найденного возле кафе сотового телефона и вставил в свой смартфон. Затем с помощью услуги «мобильный банк» перевёл деньги.
Сотовый телефон изъят у подозреваемого.
Возбуждены уголовные дела. Следствие продолжается, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Улан-удэнец украл телефон и деньги со счёта
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