 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 февраля

10 февраля

Популярное

«По-настоящему кайфанул»: Блогер-путешественник восхитился видами Бурятии

«По-настоящему кайфанул»: Блогер-путешественник восхитился видами Бурятии
Общество,  Фото:скриншот
«Оказалось, что зима может быть прекрасна», - делится он в соцсети

Блогер Евгений Коновалов из Владивостока восхитился видами в Тункинском районе Бурятии. Впечатлениями он поделился в своём аккаунте в Instagram.

- В последние годы я как-то разлюбил зиму. Новый год под пальмой для меня привлекательнее горных лыж и прочих зимних забав. Да и холод не очень люблю. Но оказалось, что зима может быть прекрасна. Даже несмотря на мороз под минус 30 и сто одежек. Нужно просто поднять пятую точку и отправиться туда, где есть горы и много снега. По-настоящему кайфанул от видов в Аршане! Но в следующем году рвану всё-таки в тепло, - пишет блогер.

Побывал он в Бурятии в начале января. 


У Евгения Коновалова есть YouTube-канал о путешествиях «Мы Здесь Были». По его признанию, он обожает путешествия и побывал более чем в 30 странах мира.

- В своих выпусках я делюсь эмоциями, впечатлениями и лайфхаками о путешествиях в разные города и страны. Буду рад, если эти выпуски сподвигнут и вас к путешествиям, - отмечает он в Сети. 

Также на YouTube блогер опубликовал 23-минутное видео из Аршана. 
природа путешественники
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии профессиональная костоломка запустила челлендж
В Бурятии профессиональная костоломка запустила челлендж
Общество, 11.02.2021
Долгор Ангархаева является чемпионкой Ердынских игр 2019 года. Видео
В Улан-Удэ покажут спектакль о человечках, живущих под полом дома
В Улан-Удэ покажут спектакль о человечках, живущих под полом дома
Общество, 11.02.2021
Зрителей ждёт спектакль для всей семьи «Добывайки»
В Бурятии ламы и дети призвали водителей не пить за рулём
В Бурятии ламы и дети призвали водителей не пить за рулём
Общество, 11.02.2021
В республике прошла профилактическая акция «0% алкоголя»
В Улан-Удэ Русский драмтеатр представит спектакль для всей семьи
В Улан-Удэ Русский драмтеатр представит спектакль для всей семьи
Общество, 11.02.2021
Это история о маленьких человечках, живущих под полом дома
Улан-удэнец украл телефон и деньги со счёта
Общество, 11.02.2021
Мужчина воспользовался услугой «мобильный банк»
«По-настоящему кайфанул»: Блогер-путешественник восхитился видами Бурятии
«По-настоящему кайфанул»: Блогер-путешественник восхитился видами Бурятии
Общество, 11.02.2021
«Оказалось, что зима может быть прекрасна», - делится он в соцсети
В Бурятии осуждённые изготовили изо льда буузы
В Бурятии осуждённые изготовили изо льда буузы
Общество, 11.02.2021
В исправительном учреждении готовятся к Сагаалгану
Концерт на площади Советов в Улан-Удэ покажут в прямом эфире
Концерт на площади Советов в Улан-Удэ покажут в прямом эфире
Общество, 11.02.2021
Здесь состоится презентация новой коллекции зимних костюмов народов Бурятии
Как проходил обряд Дугжууба в дацане на Лысой горе
Как проходил обряд Дугжууба в дацане на Лысой горе
Общество, 11.02.2021
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с ритуала очищения
В Бурятии за неделю выявили 10 нелегальных лесопилок
В Бурятии за неделю выявили 10 нелегальных лесопилок
Общество, 11.02.2021
Материалы проверок направят в прокуратуру

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^