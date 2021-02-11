«По-настоящему кайфанул»: Блогер-путешественник восхитился видами Бурятии









У Евгения Коновалова есть YouTube-канал о путешествиях «Мы Здесь Были». По его признанию, он обожает путешествия и побывал более чем в 30 странах мира.



- В своих выпусках я делюсь эмоциями, впечатлениями и лайфхаками о путешествиях в разные города и страны. Буду рад, если эти выпуски сподвигнут и вас к путешествиям, - отмечает он в Сети.







Также на YouTube блогер опубликовал 23-минутное видео из Аршана.

Блогер Евгений Коновалов из Владивостока восхитился видами в Тункинском районе Бурятии. Впечатлениями он поделился в своём аккаунте в Instagram.- В последние годы я как-то разлюбил зиму. Новый год под пальмой для меня привлекательнее горных лыж и прочих зимних забав. Да и холод не очень люблю. Но оказалось, что зима может быть прекрасна. Даже несмотря на мороз под минус 30 и сто одежек. Нужно просто поднять пятую точку и отправиться туда, где есть горы и много снега. По-настоящему кайфанул от видов в Аршане! Но в следующем году рвану всё-таки в тепло, - пишет блогер.Побывал он в Бурятии в начале января.