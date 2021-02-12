В Иркутской области совершат ледовый переход по Ангаре

Общество, Фото: пресс-служба администрации МО «город Свирск»

Мероприятие проведут в рамках фестиваля «Зимниада»



27 февраля в Иркутской области состоится ежегодный ледовый переход по реке Ангара «Ангарские бусы», посвящённый Году Байкала. Мероприятие пройдёт в рамках международного фестиваля зимних игр на Байкале «Зимниада» в окрестностях города Свирск.



Сбор и регистрация пройдёт с 9:00 на лыжной базе по улице Лесной. Старт перехода запланировано на 10:00. Первой остановкой станет бывшая деревня Верхулай. Здесь участники мероприятия ознакомятся с историей острова и поселений на берегах Ангары, смогут посмотреть соревнования по подлёдной рыбалке.



Вторая остановка по маршрут - бурятская стоянка. На ней покажут и расскажут о традициях, обычаях и кухне бурят, научат танцевать национальный танец «ёхор».По прибытию на Федяевский залив участников встретит «дочь Байкала» – «Ангара». Заключительным этапом станут народные забавы.



Участникам перехода рекомендуют взять с собой непродуваемую одежду и нескользящую обувь, лыжные или трекинговые палки с заточенными наконечниками, сани для транспортировки личных вещей, солнцезащитные очки, а также питьевую воду или чай в термосе. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля «Зимниада».



Возрастное ограничение 6+

