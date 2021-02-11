В детском саду в Бурятии обнаружили небезопасную крупу

Общество, Фото: Пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии

Учреждению выдано предписание



В Горхонском детском саду «Берёзка» Заиграевского района Бурятии специалистом отдела надзора за качеством зерна и семенного контроля управления Россельхознадзора выявлено нарушение правил закупки и хранения продуктов переработки зерна.



Учреждением закуплено и хранится 15 кг крупы без документов, подтверждающих качество и безопасность, и 12 кг крупы без соответствующего маркировочного ярлыка.



Выявленные нарушения послужили поводом для возбуждения административного дела. Детсаду выдано предписание: представить документы, удостоверяющие качество и безопасность, и документ, подтверждающий утилизацию крупы без маркировочных ярлыков, сообщает пресс-служба управления.





