Учреждению выдано предписание
В Горхонском детском саду «Берёзка» Заиграевского района Бурятии специалистом отдела надзора за качеством зерна и семенного контроля управления Россельхознадзора выявлено нарушение правил закупки и хранения продуктов переработки зерна.
Учреждением закуплено и хранится 15 кг крупы без документов, подтверждающих качество и безопасность, и 12 кг крупы без соответствующего маркировочного ярлыка.
Выявленные нарушения послужили поводом для возбуждения административного дела. Детсаду выдано предписание: представить документы, удостоверяющие качество и безопасность, и документ, подтверждающий утилизацию крупы без маркировочных ярлыков, сообщает пресс-служба управления.
В детском саду в Бурятии обнаружили небезопасную крупу
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Колонию посетил Доржо-лама
Материалы проверок направят в прокуратуру
Число случаев заражения за всё время подходит к 32 тысячам
На Левом берегу происходят частные аварии на электросетях
В программе визита – посещение предприятий, совещание
Таковы данные с начала года
Сегодня на совещании обсудят строительство аэровокзального комплекса, создание единой дальневосточной авиакомпании
Ущерб составил 15 тысяч рублей
Отмечается, что отказ от полётов связан с выделением субсидий на маршруте одному перевозчику
Жильё должны предоставить по договору соцнайма
Мужчина скрывался под чужими именами
Александра Микулицкая умерла в возрасте 91 года
Мужчина неоднократно нарушал масочный режим
Директору детсада внесено представление
Директору районного центра занятости внесено представление