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В Иркутской области продлили сроки самоизоляции пенсионеров

В Иркутской области продлили сроки самоизоляции пенсионеров
Общество,  Фото:пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области
Также увеличена заполняемость концертных залов и театров

На территории Иркутской области режим самоизоляции для лиц старше 65 лет продлён по 17 марта. Советующие изменения в указ внёс губернатор региона Игорь Кобзев.

Также, согласно документу, увеличилась заполняемость концертных залов и театров с 25% до 50% от установленного количества зрителей, а в цирках разрешено присутствие не более 25% зрителей.

Лицам, перенёсшим новую коронавирусную инфекцию, а также сделавшим прививку от COVID-19 разрешается предоставление услуг санаторно-курортных организаций.

Кроме этого, вузы региона переходят на очный формат обучения. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Иркутская область профилактика коронавирус самоизоляция карантин
 
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