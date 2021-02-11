В Иркутской области продлили сроки самоизоляции пенсионеров

Также увеличена заполняемость концертных залов и театров
На территории Иркутской области режим самоизоляции для лиц старше 65 лет продлён по 17 марта. Советующие изменения в указ внёс губернатор региона Игорь Кобзев.
Также, согласно документу, увеличилась заполняемость концертных залов и театров с 25% до 50% от установленного количества зрителей, а в цирках разрешено присутствие не более 25% зрителей.
Лицам, перенёсшим новую коронавирусную инфекцию, а также сделавшим прививку от COVID-19 разрешается предоставление услуг санаторно-курортных организаций.
Кроме этого, вузы региона переходят на очный формат обучения. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
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