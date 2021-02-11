В Иркутской области продлили сроки самоизоляции пенсионеров

Общество, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

Также увеличена заполняемость концертных залов и театров



На территории Иркутской области режим самоизоляции для лиц старше 65 лет продлён по 17 марта. Советующие изменения в указ внёс губернатор региона Игорь Кобзев.



Также, согласно документу, увеличилась заполняемость концертных залов и театров с 25% до 50% от установленного количества зрителей, а в цирках разрешено присутствие не более 25% зрителей.



Лицам, перенёсшим новую коронавирусную инфекцию, а также сделавшим прививку от COVID-19 разрешается предоставление услуг санаторно-курортных организаций.



Кроме этого, вузы региона переходят на очный формат обучения. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

