В улан-удэнской колонии прошёл молебен преддверии Сагаалгана

Общество, Фото: УФСИН России по Бурятии

Колонию посетил Доржо-лама



В преддверии Сагаалгана исправительную колонию №2 УФСИН России по Бурятии посетил священнослужитель Дацана Гандан Традиционной Буддийской Сангхи России Доржо-лама.



Во время своего визита в здании Дугана учреждения Доржо-лама провёл молебен в преддверии наступления Нового года по лунному календарю и поздравил верующих с наступающим праздником.



Также священнослужитель провёл с осуждёнными беседу, в ходе которой были затронуты темы духовного роста человека и достижения им жизненных целей, сообщает пресс-служба ведомства.

