Колонию посетил Доржо-лама
В преддверии Сагаалгана исправительную колонию №2 УФСИН России по Бурятии посетил священнослужитель Дацана Гандан Традиционной Буддийской Сангхи России Доржо-лама.
Во время своего визита в здании Дугана учреждения Доржо-лама провёл молебен в преддверии наступления Нового года по лунному календарю и поздравил верующих с наступающим праздником.
Также священнослужитель провёл с осуждёнными беседу, в ходе которой были затронуты темы духовного роста человека и достижения им жизненных целей, сообщает пресс-служба ведомства.
В улан-удэнской колонии прошёл молебен преддверии Сагаалгана
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Колонию посетил Доржо-лама
Материалы проверок направят в прокуратуру
Число случаев заражения за всё время подходит к 32 тысячам
На Левом берегу происходят частные аварии на электросетях
В программе визита – посещение предприятий, совещание
Таковы данные с начала года
Сегодня на совещании обсудят строительство аэровокзального комплекса, создание единой дальневосточной авиакомпании
Ущерб составил 15 тысяч рублей
Отмечается, что отказ от полётов связан с выделением субсидий на маршруте одному перевозчику
Жильё должны предоставить по договору соцнайма
Мужчина скрывался под чужими именами
Александра Микулицкая умерла в возрасте 91 года
Мужчина неоднократно нарушал масочный режим
Директору детсада внесено представление
Директору районного центра занятости внесено представление