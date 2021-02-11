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В улан-удэнской колонии прошёл молебен преддверии Сагаалгана

В улан-удэнской колонии прошёл молебен преддверии Сагаалгана
Общество,  Фото:УФСИН России по Бурятии
Колонию посетил Доржо-лама

В преддверии Сагаалгана исправительную колонию №2 УФСИН России по Бурятии посетил священнослужитель Дацана Гандан Традиционной Буддийской Сангхи России Доржо-лама.

Во время своего визита в здании Дугана учреждения Доржо-лама провёл молебен в преддверии наступления Нового года по лунному календарю и поздравил верующих с наступающим праздником.

Также священнослужитель провёл с осуждёнными беседу, в ходе которой были затронуты темы духовного роста человека и достижения им жизненных целей, сообщает пресс-служба ведомства.
УФСИН буддизм
 
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