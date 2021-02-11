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В Бурятии объявлен конкурс «Слава защитникам Отечества!»

В Бурятии объявлен конкурс «Слава защитникам Отечества!»
Общество,  Фото:pixabay.com
Творческие работы принимаются от детей возрастом от 4 до 12 лет

В Бурятии стартовал детский республиканский конкурс творческих работ «Слава защитникам Отечества!». Участники посоревнуются в индивидуальном творчестве в двух возрастных категориях: от 4 до 7 лет и от 8 до 12 лет.

На конкурс предоставляются творческие работы: рисунки; модели техники, копии памятников; стихи или песни собственного сочинения. Тема конкурса является обобщенной и может включать в себя работы разных периодов истории России. Например, сочинение и чтение собственного стихотворения про Великую Отечественную войну или изготовление макета современного танка из вооружения России. К участию допускаются работы, созданные индивидуально и соответствующие критериям оценки. Количество творческих работ от одного участника – не более трёх.

Фото или видео работ нужно опубликовать в своём открытом аккаунте в Инстаграм. В описании публикации указывается ФИО, возраст автора исполнения, а также официальный хэштэг конкурса: #Славазащитникам03 и аккаунты @molcenter03 и @volrota_buryatia03.

Все конкурсанты получат сертификаты за участие. Победители и призёры в двух возрастных группах награждаются дипломами и подарочными сертификатами на покупку в магазине техники номиналом: 1 место – 5000 рублей; 2 место – 3000 рублей; 3 место – 1000 рублей.

Конкурс продлится до 20 февраля, сообщает молодёжный центр РБ.

Возрастное ограничение 0+
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