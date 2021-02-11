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В Бурятии коронавирусом заразились ещё 109 человек

В Бурятии коронавирусом заразились ещё 109 человек
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Число случаев заражения за всё время подходит к 32 тысячам

По информации управления Роспотребнадзора по Бурятии на 8:00 часов 11 февраля зарегистрировано 31 978 случаев заражения COVID-19. 54%, это 16 935, случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.

За минувшие сутки выявили 109 новых больных коронавирусом. Из них: 85 человек обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.

Круг контактных лиц составляет 2093 человек. Дезинфекция в домашних очагах и по месту работы проведена на общей площади более 181 га. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается.

Всего выздоровели от COVID-19 – 29461 человек, в том числе за прошедшие сутки 137. Дополнительно снято с наблюдения 46 пациентов.

В стационарах Бурятии получают лечение 888 пациентов с коронавирусом, с том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 620. В отделениях реанимации находится 80 пациентов (из них старше 65 лет – 54), на ИВЛ 37 пациентов (из них старше 65 – 26), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 20.

Сейчас для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1452 койки, занято – 888, свободно – 564 койки. Занятость коечного фонда составляет 61,2%.

Амбулаторное лечение проходят 943 пациента с COVID-19, наблюдается 259 человек.

Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 686 человек, в том числе за сутки 1 пациент.  


коронавирус
 
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