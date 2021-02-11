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В Закаменском районе Бурятии провели фестиваль молока

В Закаменском районе Бурятии провели фестиваль молока
Общество,  Фото:пресс-служба минсоцзащиты РБ
В ярмарке приняли участие воспитанники соццентра

В городе Закаменск республики Бурятии 9 февраля прошёл первый районный фестиваль молока «Сагаан hарын сагаан эдеэнэй найр», посвящённый празднику Белого месяца. На выставке-продаже жители района полакомились домашними вкусностями и прикупили деликатесы к Сагаалгану, чтобы угостить ими свою семью. В празднике активное участие приняли воспитанники Закаменского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.

- Мастерская «Юный ресторатор», действующая в рамках проекта «Следуй своей мечте!» и ребята, проходящие реабилитацию в центре, вместе с педагогами испекли пирожки и приготовили во фритюре боовы, хворост, калачики на сгущенке, - рассказали сотрудники центра. - Несмотря на прохладную погоду ребята с удовольствием продавали свою выпечку. Дети по-настоящему были рады тому, что горожане высоко оценили их кулинарное мастерство и раскупили всё до последнего лакомства. На ярмарке ребята заработали около двух тысяч рублей. Надеемся, что участие в подобных мероприятиях помогут детям развить трудовые умения и навыки, а также внесут свою лепту в повышение экономической грамотности и социальной адаптации воспитанников.

На фестивале дети поздравляли гостей с наступающим праздником Белого месяца и вручали им информационные буклеты о Сагаалгане с рецептами выпечки, которая должна традиционно быть на столе в этот праздник.

На средства, вырученные от продажи продукции, приготовленной своими руками, ребята по совету педагогов приобрели кухонный комбайн, пополнив тем самым арсенал кухонного оборудования. Первым блюдом, которое они приготовили при помощи новой техники, стал молочный коктейль, сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.
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