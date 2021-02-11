В программе визита – посещение предприятий, совещание
В Улан-Удэ прибывает сегодня заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.
В программе его рабочего визита – посещение Авиазавода, промышленного парка, совещание в правительстве Бурятии и т.д.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ сегодня прибыл Игорь Чалик, замминистра транспорта России. В правительстве республики с участием минтранса Бурятии обсудят вопросы по строительству нового аэровокзального комплекса, субсидирование билетов и создание единой дальневосточной авиакомпании.
В Бурятию прибывает с рабочим визитом Юрий Трутнев
Общество, Фото:
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