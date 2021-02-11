 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 февраля

10 февраля

Популярное

В Бурятию прибывает с рабочим визитом Юрий Трутнев

В Бурятию прибывает с рабочим визитом Юрий Трутнев
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Бурятии
В программе визита – посещение предприятий, совещание

В Улан-Удэ прибывает сегодня заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.

В программе его рабочего визита – посещение Авиазавода, промышленного парка, совещание в правительстве Бурятии и т.д.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ сегодня прибыл Игорь Чалик, замминистра транспорта России. В правительстве республики с участием минтранса Бурятии обсудят вопросы по строительству нового аэровокзального комплекса, субсидирование билетов и создание единой дальневосточной авиакомпании.



полномочный представитель президента России
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии за неделю выявили 10 нелегальных лесопилок
В Бурятии за неделю выявили 10 нелегальных лесопилок
Общество, 11.02.2021
Материалы проверок направят в прокуратуру
В Бурятии коронавирусом заразились ещё 109 человек
В Бурятии коронавирусом заразились ещё 109 человек
Общество, 11.02.2021
Число случаев заражения за всё время подходит к 32 тысячам
На модернизацию электросетей Левобережья Улан-Удэ необходимо 1,7 млрд
На модернизацию электросетей Левобережья Улан-Удэ необходимо 1,7 млрд
Общество, 11.02.2021
На Левом берегу происходят частные аварии на электросетях
В Бурятию прибывает с рабочим визитом Юрий Трутнев
В Бурятию прибывает с рабочим визитом Юрий Трутнев
Общество, 11.02.2021
В программе визита – посещение предприятий, совещание
В Бурятию прилетел замминистра транспорта России
В Бурятию прилетел замминистра транспорта России
Общество, 11.02.2021
Сегодня на совещании обсудят строительство аэровокзального комплекса, создание единой дальневосточной авиакомпании
Житель Бурятии украл телевизор у знакомого
Житель Бурятии украл телевизор у знакомого
Общество, 11.02.2021
Ущерб составил 15 тысяч рублей
СМИ: Лоукостер «Победа» прекратит полёты в Улан-Удэ
СМИ: Лоукостер «Победа» прекратит полёты в Улан-Удэ
Общество, 11.02.2021
Отмечается, что отказ от полётов связан с выделением субсидий на маршруте одному перевозчику
В Улан-Удэ сироту через суд обеспечат жильём
В Улан-Удэ сироту через суд обеспечат жильём
Общество, 11.02.2021
Жильё должны предоставить по договору соцнайма
Ушла из жизни мать экс-министра здравоохранения Бурятии
Ушла из жизни мать экс-министра здравоохранения Бурятии
Общество, 11.02.2021
Александра Микулицкая умерла в возрасте 91 года
Улан-удэнца оштрафовали за отказ от маски
Улан-удэнца оштрафовали за отказ от маски
Общество, 11.02.2021
Мужчина неоднократно нарушал масочный режим
В Бурятии безработных незаконно вызывали для перерегистрации
В Бурятии безработных незаконно вызывали для перерегистрации
Общество, 11.02.2021
Директору районного центра занятости внесено представление

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^