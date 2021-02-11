Жильё должны предоставить по договору соцнайма
Улан-удэнец обратился в суд с просьбой обязать министерство социальной защиты населения Бурятии предоставить ему жильё по договору найма специализированного жилого помещения.
Заявитель относится к лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включён в список лиц, имеющих право на получение жилого помещения в республике. На сегодня он не обеспечен жильём.
- Исковые требования суд удовлетворил, обязав министерство социальной защиты населения Бурятии обеспечить заявителя благоустроенным жилым помещением специализированного жилищного фонда по договору найма специализированных жилых помещений, по нормам предоставления площади жилого помещения по договору социального найма в Улан-Удэ, - сообщает пресс-служба Железнодорожного суда.
Решение не вступило в законную силу, может быть обжаловано сторонами.
В Улан-Удэ сироту через суд обеспечат жильём
Общество, Фото:
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