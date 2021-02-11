Мужчина скрывался под чужими именами
Во вторник, 9 февраля, сотрудниками отдела розыска оперативного управления ГУФСИН России по Красноярскому краю в городе Канске был задержан осуждённый. Мужчина 8 лет уклонялся от отбывания наказания и находился в федеральном розыске за УФСИН по Бурятии.
Все это время он скрывался под чужими установочными данными.
Известно, что мужчина был осуждён за умышленное причинение вреда здоровью, угрозу убийством и кражу чужого имущества к двум годам лишения свободы условно. За то время, пока осуждённый уклонялся от наказания, решением суда условный срок ему был заменён на реальное лишение свободы.
Сейчас задержанный находится под стражей, сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Красноярскому краю.
В Канске задержали находившегося в федеральном розыске жителя Бурятии
Общество, Фото:
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