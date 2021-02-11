Ушла из жизни мать экс-министра здравоохранения Бурятии

Александра Микулицкая умерла в возрасте 91 года
Скончалась мать экс-министра здравоохранения Бурятии, ныне главного врача противотуберкулезного диспансера Валерия Кожевникова.
В БСМП выразили глубокое соболезнование Валерию Кожевникову по поводу тяжёлой утраты матери, ветерана ГАУЗ РК БСМП Александры Лазаревны Микулицкой.
Александра Лазаревна родилась 9 января 1930 года в Улан-Удэ в дружной и работящей семье Лазаря Моисеевича Микулицкого и Паны Абрамовны Босович. У родителей было большое подсобное хозяйство, так что с малых лет дети (старший Аркадий, средняя – Шурочка и младшая – Софья) приучились к труду.
Началась война, по здоровью отец был комиссован, а старший брат Аркадий, хоть и не достиг совершеннолетия, приписав себе годы, ушел на фронт. Лазарь Моисеевич трудился на разных должностях: от директора подсобного хозяйства до заместителя главного врача по хозяйственной части республиканской больницы, мама, Пана Абрамовна, была кондитером.
Детство Александры и ее маленькой сестры Софьи быстро закончилось. По доносу соседей родителей осудили. Отцу дали пять лет, матери – три года. Так Александра осталась за старшую. Окончив 7 классов, Шура поступила на бухгалтерские курсы по специальности «Промышленный учет». Училась с удовольствием. Магия цифр завораживала, талант к точным наукам у Александры Лазаревны был с детства. Этот дар передался от отца.
Начала свою трудовую деятельность Александра Лазаревна на базе ОРСа в конце 1940-х. База была на тот момент единственная в городе и выдавала продукцию от промышленных материалов до предметов медицинского назначения.
Особый вклад в организацию бухгалтерского учёта внесла Александра Лазаревна. В 1949 году, когда ей исполнилось 19 лет, она была принята бухгалтером в Областную больницу, которая находилась на ул. Трудовой. В 1956 году, после ввода в строй новых корпусов, больница переехала на ул. Павлова, а освободившееся здание заняло новое учреждение – Городская больница №1, в которой Александра Лазаревна работала до 1977 года. Затем она перешла в только что организованную Больницу скорой медицинской помощи. В 1978 году была назначена руководителем материальной группы бухгалтерии БСМП. После выхода на пенсию проработала ещё несколько лет и в 1992 году в возрасте 62 лет ушла на заслуженный отдых.
- За время трудовой деятельности Александра Микулицкая передала свой богатый опыт молодым специалистам, которые поныне трудятся в системе здравоохранения. В то советское время, по признанию Александры Лазаревны, работали не за деньги, а за совесть. Фиксированная оплата труда, и никаких премий. В благодарность – фотография на Доске почета и грамоты! - отметили в больнице.
Помимо своей финансовой деятельности, Александра Лазаревна занималась и большой общественной работой. Была агитатором, председателем редколлегии, неоднократно была отмечена за достигнутые успехи в работе и активное участие в общественной деятельности грамотами и благодарностями руководителей здравоохранения, ветеран труда.
Ушла из жизни мать экс-министра здравоохранения Бурятии
Общество, Фото:
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