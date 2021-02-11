Забайкальцы раскроют таланты в марафоне «Территория творчества»

Общество, Фото: пресс-служба минкультуры Забайкальского края

Проект проводится среди клубов и кружков края



В Забайкалье запущен марафон среди клубных формирований учреждений культуры клубного типа «Территория творчества 75». Он стартовал 10 февраля в Петровск-Забайкальском районе и в течение месяца охватит все муниципальные образования края, сообщает пресс-служба минкультуры региона.



- Марафон должен показать забайкальцам наши творческие возможности, территорию творческого развития детей, молодёжи, взрослых, людей «серебряного» возраста. Марафон позволит объединить в цепочку все районы, которые смогут продемонстрировать свою работу в художественном творчестве, декоративно-прикладном, самодеятельности и других направлениях. Мы приглашаем всех принять участие в проекте. Даже если вы не являетесь участником наших клубных формирований, у вас есть уникальная возможность начиная с сегодняшнего дня присоединиться к ним, - заявила министр культуры Забайкальского края Ирина Левкович.



В программе марафона предполагаются как онлайн-, так и офлайн-мероприятия. Для привлечения участников могут быть организованы концерты, мастер-классы, акции, выставки, открытые занятия, флэшмобы, онлайн-показы, цикл тематических публикаций на сайте или в социальных сетях.



- Марафон - не краткосрочная акция, в продолжение мы планируем создание одноименного агрегатора «Территория творчества 75». Это будет информационная база клубных формирований, работающих на территории нашего края, в каждом районе, сельском поселении, что позволит жителям познакомиться с работой кружков, а также даст возможность записаться в них, не выходя из дома в онлайн-режиме, - прокомментировала Елена Ерохина, директор учебно-методического центра культуры и народного творчества Забайкалья.

