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Забайкальцы раскроют таланты в марафоне «Территория творчества»

Забайкальцы раскроют таланты в марафоне «Территория творчества»
Общество,  Фото:пресс-служба минкультуры Забайкальского края
Проект проводится среди клубов и кружков края

В Забайкалье запущен марафон среди клубных формирований учреждений культуры клубного типа «Территория творчества 75». Он стартовал 10 февраля в Петровск-Забайкальском районе и в течение месяца охватит все муниципальные образования края, сообщает пресс-служба минкультуры региона.

- Марафон должен показать забайкальцам наши творческие возможности, территорию творческого развития детей, молодёжи, взрослых, людей «серебряного» возраста. Марафон позволит объединить в цепочку все районы, которые смогут продемонстрировать свою работу в художественном творчестве, декоративно-прикладном, самодеятельности и других направлениях. Мы приглашаем всех принять участие в проекте. Даже если вы не являетесь участником наших клубных формирований, у вас есть уникальная возможность начиная с сегодняшнего дня присоединиться к ним, - заявила министр культуры Забайкальского края Ирина Левкович.

В программе марафона предполагаются как онлайн-, так и офлайн-мероприятия. Для привлечения участников могут быть организованы концерты, мастер-классы, акции, выставки, открытые занятия, флэшмобы, онлайн-показы, цикл тематических публикаций на сайте или в социальных сетях.

- Марафон - не краткосрочная акция, в продолжение мы планируем создание одноименного агрегатора «Территория творчества 75». Это будет информационная база клубных формирований, работающих на территории нашего края, в каждом районе, сельском поселении, что позволит жителям познакомиться с работой кружков, а также даст возможность записаться в них, не выходя из дома в онлайн-режиме, - прокомментировала Елена Ерохина, директор учебно-методического центра культуры и народного творчества Забайкалья.
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