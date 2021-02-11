Мужчина неоднократно нарушал масочный режим
В январе 2021 года улан-удэнец находился в помещении пункта приёма радиодеталей без средств индивидуальной защиты. На просьбы посетителей пункта надеть защитную маску он отказался это сделать.
- Таким образом, гражданин не выполнил правила поведения при введении режима повышенной готовности на территории Бурятии, тем самым, осуществил действия, создающие угрозу как собственной безопасности, так и жизни, здоровью других лиц, - сообщает пресс-служба Железнодорожного суда Улан-Удэ.
Судом установлено, что мужчина ранее привлекался к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ за совершение аналогичного правонарушения.
Постановлением суда мужчина признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.6.1 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 15 тысяч рублей.
Постановление не вступило в законную силу.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии действует режим ограничительных мероприятий. Также сохраняется обязательный масочный режим.
Улан-удэнца оштрафовали за отказ от маски
Общество, Фото:
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