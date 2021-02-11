В Иркутской области назвали редкие имена 2020 года

Среди редких имён новорожденных: Цезарь-Кесарь, Тим-Лео, Софиябону и Самая



За 2020 год на территории Иркутской области отделами службы ЗАГС региона зарегистрировано 27322 актовые записи о рождении. Из них мальчиков – 14062, девочек – 13260, 598 двоен. В 3 семьях родись тройняшки.



Самыми популярными именами, которыми родители назвали своих чад, среди мальчиков стали Александр (619), Михаил (534), Дмитрий (495), Иван (437) и Матвей (436). Для девочек чаще всего выбирали имена София (Софья) (832), Виктория (485), Варвара (432) и Алиса (426).



К редким и интересным именам среди мальчиков относятся Эльбрус, Цезарь-Кесарь, Тим-Лео, Святогор, Северьян, Соломон, Ипполит, Доброслав, Амур, Добромир, Янислав, Теодор, Харитон, Мирослав, Севостьян, Вениамин и Яша.



Для девочек редкими именами стали Эммануэла, Цветолина, Сталина, Рубина, Святозара, Святослава, Софиябону, Самая, Радислава, Павла, Олимпиада, Океана, Мирабелла, Милиссия, Матильда, Магдалина, Лукерья, Лисса, Климентина, Забава, Емельяна, Евангелина, Добромира, Деметрия, Аделаида, Августина, Иванна, Аврора, Аглая.



Всё реже стали давать ранее популярные женские имена Татьяна, Светлана, Маргарита, Яна, Аврора и Агата. Редкими мужскими именами становятся Никита, Павел, Семён, Сергей, Илья, Николай и Степан. Об этом сообщает служба ЗАГС Иркутской области.

