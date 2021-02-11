Среди редких имён новорожденных: Цезарь-Кесарь, Тим-Лео, Софиябону и Самая
За 2020 год на территории Иркутской области отделами службы ЗАГС региона зарегистрировано 27322 актовые записи о рождении. Из них мальчиков – 14062, девочек – 13260, 598 двоен. В 3 семьях родись тройняшки.
Самыми популярными именами, которыми родители назвали своих чад, среди мальчиков стали Александр (619), Михаил (534), Дмитрий (495), Иван (437) и Матвей (436). Для девочек чаще всего выбирали имена София (Софья) (832), Виктория (485), Варвара (432) и Алиса (426).
К редким и интересным именам среди мальчиков относятся Эльбрус, Цезарь-Кесарь, Тим-Лео, Святогор, Северьян, Соломон, Ипполит, Доброслав, Амур, Добромир, Янислав, Теодор, Харитон, Мирослав, Севостьян, Вениамин и Яша.
Для девочек редкими именами стали Эммануэла, Цветолина, Сталина, Рубина, Святозара, Святослава, Софиябону, Самая, Радислава, Павла, Олимпиада, Океана, Мирабелла, Милиссия, Матильда, Магдалина, Лукерья, Лисса, Климентина, Забава, Емельяна, Евангелина, Добромира, Деметрия, Аделаида, Августина, Иванна, Аврора, Аглая.
Всё реже стали давать ранее популярные женские имена Татьяна, Светлана, Маргарита, Яна, Аврора и Агата. Редкими мужскими именами становятся Никита, Павел, Семён, Сергей, Илья, Николай и Степан. Об этом сообщает служба ЗАГС Иркутской области.
В Иркутской области назвали редкие имена 2020 года
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В ярмарке приняли участие воспитанники соццентра
Они родились в Могойтуйском районе
У юбиляра был сложный жизненный путь
«Отличники войсковой разведки» метали сапёрные лопатки и устраивали засаду
«Эрдэм» вновь объединит ценителей бурятского языка
Также принимаются химические источники тока и ртутьсодержащие лампы
Его планируют завершить осенью 2021 года
Горожан угостят национальной кухней и развлекут народными играми
Соревноваться будут команды юношей до 18 лет из 10 регионов
10 февраля поздравления с юбилеем принимал Базар Маланов
В столице края проведут митинги и концерт
Также увеличена заполняемость концертных залов и театров
Спортсмены республики успешно выступили на чемпионате и первенстве Сибири
Жителям желали здоровья, счастья и благополучия
Уголовное дело связано с махинациями с налогами