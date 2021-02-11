В Улан-Удэ прокуратура провела проверку случая с раздетым детсадовцем

Директору детсада внесено представление
Как сообщал «Байкал-Daily», 19 января трёхлетний воспитанник детского сада № 56 «Теремок» в Улан-Удэ, одетый в зимние ботинки, майку и плавки, во время тихого часа через запасной выход самостоятельно вышел из на улицу. Обратно в учреждение ребёнка завела проходившая мимо женщина.
Произошедшим заинтересовалась республиканская прокуратура.
- В нарушение федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» работниками дошкольного учреждения не обеспечивались безопасные условия пребывания ребёнка в детском саду, обязанности по присмотру за воспитанниками осуществлялись ненадлежащим образом, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Директору дошкольного образовательного учреждения внесено представление, которое удовлетворено, два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
Как сообщал «Байкал-Daily», также произошедшим заинтересовалось Следственное управление СУ СКР по Бурятии. Начата доследственная проверка.
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Общество, Фото:
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