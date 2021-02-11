В Бурятии безработных незаконно вызывали для перерегистрации

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Директору районного центра занятости внесено представление



Прокурорская проверка выявила нарушение закона в работе центра занятости населения Окинского района Бурятии.



Установлено, что центром занятости не приняты надлежащие меры к исполнению временных правил регистрации граждан для поиска подходящей работы и в качестве безработных. Органом занятости нарушались сроки признания граждан в качестве безработных, не запрашивались сведения о заработках заявителей, фактах трудоустройства граждан, признанных безработными, из пенсионного фонда России. Сформирована незаконная практика вызова местных жителей для прохождения очной перерегистрации в качестве безработных.



При наличии обязанности оказывать содействие в оформлении в электронной форме заявлений о признании безработными двум гражданам такая помощь не оказана.



Директору центра занятости населения Окинского района внесено представление, которое удовлетворено, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

