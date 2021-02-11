Директору районного центра занятости внесено представление
Прокурорская проверка выявила нарушение закона в работе центра занятости населения Окинского района Бурятии.
Установлено, что центром занятости не приняты надлежащие меры к исполнению временных правил регистрации граждан для поиска подходящей работы и в качестве безработных. Органом занятости нарушались сроки признания граждан в качестве безработных, не запрашивались сведения о заработках заявителей, фактах трудоустройства граждан, признанных безработными, из пенсионного фонда России. Сформирована незаконная практика вызова местных жителей для прохождения очной перерегистрации в качестве безработных.
При наличии обязанности оказывать содействие в оформлении в электронной форме заявлений о признании безработными двум гражданам такая помощь не оказана.
Директору центра занятости населения Окинского района внесено представление, которое удовлетворено, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
В Бурятии безработных незаконно вызывали для перерегистрации
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