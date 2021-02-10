 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 февраля

09 февраля

Популярное

Житель Бурятии убил мужчину металлическим совком

Житель Бурятии убил мужчину металлическим совком
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Убитый им мужчина являлся бывшим сожителем матери 

5 февраля 2021 года вечером на улице возле одного из домов в селе Горхон Заиграевского района обнаружено тело 42-летнего мужчины с признаками насильственной смерти – повреждениями головы. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

В убийстве мужчины подозревается 25-летний молодой человек.

По данным следствия, обвиняемый проживает вместе с матерью. 5 февраля вечером с приятелями в деревне он употреблял спиртные напитки. В это время к ним домой пришёл бывший сожитель матери. Пьяный мужчина устроил скандал, в свою очередь хозяйка позвонила сыну. Молодой человек находился рядом, вскоре вернулся домой и вступил в перепалку с незваным гостем. Бывший сожитель, испугавшись, выскочил на улицу и попытался убежать. Обвиняемый схватил металлический совок, догнал беглеца и с силой нанёс им два удара потерпевшему по голове. От полученных повреждений тот скончался на месте происшествия. Молодой человек не скрывался и дождался приезда следственно-оперативной группы.

В ходе допроса он дал подробные показания об обстоятельствах происшествия. На основании собранных в ходе первоначальных следственных действий доказательств ему предъявлено обвинение.

- В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины происшествия и сбор доказательственной базы, - сообщили в СУ СК РФ по Бурятии. 
убийство
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Забайкалье установили прожиточные минимумы
В Забайкалье установили прожиточные минимумы
Общество, 10.02.2021
Для трудоспособного населения его размер составил 14146,04 рублей
В Иркутской области планируют провести чемпионат России по боксу
В Иркутской области планируют провести чемпионат России по боксу
Общество, 10.02.2021
Соревнования станут отборочным этапом к Олимпийским играм 2024 года
Житель Бурятии убил мужчину металлическим совком
Житель Бурятии убил мужчину металлическим совком
Общество, 10.02.2021
Убитый им мужчина являлся бывшим сожителем матери
Самбист из Братска выиграл «бронзу» всероссийских соревнований
Самбист из Братска выиграл «бронзу» всероссийских соревнований
Общество, 10.02.2021
Турнир среди мужчин проходил в начале февраля в Барнауле
В Бурятии организуют катки на Байкале
В Бурятии организуют катки на Байкале
Общество, 10.02.2021
В республике стартовал туристский проект «Сказочный Сагаалган»
Бурятия завоевала 10 медалей по универсальному бою
Бурятия завоевала 10 медалей по универсальному бою
Общество, 10.02.2021
Первенство России среди детей прошло в Калужской области
В Бурятии завершились соревнования школ по мини-футболу
В Бурятии завершились соревнования школ по мини-футболу
Общество, 10.02.2021
В играх участвовали команды четырёх возрастных категорий
Чита может стать «Городом трудовой доблести»
Чита может стать «Городом трудовой доблести»
Общество, 10.02.2021
В столице Забайкалья обсудят идею присвоения городу почётного звания
Молодёжь Улан-Удэ может бесплатно покататься на коньках
Молодёжь Улан-Удэ может бесплатно покататься на коньках
Общество, 10.02.2021
Также можно бесплатно покататься на лыжах
В Бурятии сотрудники ОМОН проверили дацаны перед Сагаалганом
В Бурятии сотрудники ОМОН проверили дацаны перед Сагаалганом
Общество, 10.02.2021
Сегодня проводится буддийский обряд Дугжууба
В Бурятии установили первую станцию онлайн-мониторинга ледового покрова
В Бурятии установили первую станцию онлайн-мониторинга ледового покрова
Общество, 10.02.2021
Новая система может облегчить мониторинг ледовых переправ
Министр культуры Бурятии передала книгу в колонию
Министр культуры Бурятии передала книгу в колонию
Общество, 10.02.2021
Соелма Дагаева присоединилась к акции «Дарите книги с любовью»
В Бурятии осуждённым рассказали про крейсер «Варяг»
В Бурятии осуждённым рассказали про крейсер «Варяг»
Общество, 10.02.2021
Также осуждённые проверили свои знания истории
В Бурятии определили топ-100 достопримечательностей
В Бурятии определили топ-100 достопримечательностей
Общество, 10.02.2021
Лидером в голосовании стал пляж в селе Дулан

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^