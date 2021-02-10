Житель Бурятии убил мужчину металлическим совком



5 февраля 2021 года вечером на улице возле одного из домов в селе Горхон Заиграевского района обнаружено тело 42-летнего мужчины с признаками насильственной смерти – повреждениями головы. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».



В убийстве мужчины подозревается 25-летний молодой человек.



По данным следствия, обвиняемый проживает вместе с матерью. 5 февраля вечером с приятелями в деревне он употреблял спиртные напитки. В это время к ним домой пришёл бывший сожитель матери. Пьяный мужчина устроил скандал, в свою очередь хозяйка позвонила сыну. Молодой человек находился рядом, вскоре вернулся домой и вступил в перепалку с незваным гостем. Бывший сожитель, испугавшись, выскочил на улицу и попытался убежать. Обвиняемый схватил металлический совок, догнал беглеца и с силой нанёс им два удара потерпевшему по голове. От полученных повреждений тот скончался на месте происшествия. Молодой человек не скрывался и дождался приезда следственно-оперативной группы.



В ходе допроса он дал подробные показания об обстоятельствах происшествия. На основании собранных в ходе первоначальных следственных действий доказательств ему предъявлено обвинение.



- В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины происшествия и сбор доказательственной базы, - сообщили в СУ СК РФ по Бурятии.

