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В Бурятии организуют катки на Байкале

В Бурятии организуют катки на Байкале
Общество,  Фото:pixabay.com
В республике стартовал туристский проект «Сказочный Сагаалган»

В феврале согласно буддийским традициям в Бурятии традиционно отмечается один из самых любимых и значимых зимних праздников – Сагаалган – Новый Год по-восточному (лунному) календарю. В 2021 году Новый год по буддийскому календарю наступит 12 февраля, это будет год Белой Металлической Коровы. Это добрый, светлый, долгожданный праздник почитания старших, символ обновления человека и природы, открытости и чистоты помыслов, надежды и добрых ожиданий.

С 8 февраля по 22 марта министерство туризма Бурятии организует туристский проект «Сказочный Сагаалган» для гостей и жителей республики. Цель проекта – познакомить туристов с уникальными традициями и обычаями коренных народов, проживающих на территории республики.

- В рамках проекта «Сказочный Сагаалган», который проводится с 2007 года, проходят увлекательные, театрализованные, зрелищные мероприятия с участием зимних сказочных персонажей из разных регионов России и стран, - отметили в минтуризма региона.

В этом году «Сказочный Сагаалган» будет проводиться немного в другом формате, с учетом требований эпидемиологической безопасности. В феврале-марте (до 22 марта включительно) будут организованы катки на льду Байкала и в прибрежной зоне в сёлах Горячинск, Максимиха, Сухая и в Гремячинск (парк-отель «Байкальская Ривьера») для всех желающих (вход свободный).

На ледовых площадках каждую неделю будут проходить развлекательные программы. Будут подготовлены интерактивные – игровые - зоны, гости и жители республики смогут принять участие в традиционных играх и обычаях, посвящённых празднованию Восточного Нового года.


Справка:

Старт международному проекту «Сказочный Сагаалган» в Бурятии был положен в 2007 году. Проект был инициирован туристской компанией «Спутник-Бурятия». За 13 лет реализации проект получил популярность, Белый Старец или Сагаан Убгэн стал одним из самых упоминаемых героев Сказочной карты России. По данным портала «Тур.Стат» Сагаан Убгэн является одним из наиболее популярных персонажей, и его резиденция занимает четвертое место по посещаемости в России.

В рамках проекта «Сказочный Сагаалган» в Бурятию приезжали Всероссийский Дед Мороз, Хранитель Холода – Владыка Вечной мерзлоты Чысхаан из Республики Саха, Ямал-Ири из Ямало-ненецкого автономного округа, Олонецкий Морозец Паккайне из Карелии, Санта Клаус Ямамото из Японии, Дзед Мароз из Белоруссии, Увлин Увгун из Монголии, Йоулупукки из Финляндии, Байкальский Дед Мороз из Иркутской области, Кыш Бабай из Татарстана, Корбобо из Узбекистана и Святой Василис из Греции.

По традиции, Сагаан Убгэн принимает зарубежных коллег в своей резиденции в Этнографическом музее народов Забайкалья. Дом Белого Старца выполнен в виде большой белой юрты, около которой установлены сказочные версты: каждый из Дедов Морозов оставляет там собственный путевой знак.


лед Байкал туризм
 
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Новая система может облегчить мониторинг ледовых переправ

Накануне на реке Селенга в Прибайкальском районе Бурятии была установлена тестовая станция онлайн-мониторинга интенсивности формирования ледового покрова.

Устройство было разработано сотрудниками Лимнологического института СО РАН в Иркутске для обеспечения мониторинга ледовой обстановки в автоматическом режиме.

Тестовая станция была установлена на ледовой переправе вблизи села Татаурово. Данные, передаваемые прибором, сотрудники института продемонстрировали на месте.

- Аппарат позволяет регистрировать колебания уровня водных объектов с миллиметровым разрешением и транслировать данные в режиме онлайн. Основные параметры, которые предоставляет станция, это толщина льда, скорость его нарастания, а также температуру льда и воды, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.

Новая система, в теории, может облегчить мониторинг ледовых переправ – что значительно повысит уровень безопасности людей на водных поэтому, не исключено, что в ближайшем будущем новые станции появятся и на других ледовых переправах республики.
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