В Бурятии сотрудники ОМОН проверили дацаны перед Сагаалганом

Сегодня проводится буддийский обряд Дугжууба
Подразделения управления Росгвардии по Бурятии совместно с сотрудниками полиции обеспечат охрану общественного порядка и безопасность в период проведения праздничных мероприятий, посвящённых празднику Белого месяца.
Группа разминирования ОМОН управления Росгвардии Бурятии проверила места проведения буддийского обряда – Дугжууба в Улан-Удэ и в центре Буддийской традиционной Сангхи России - Иволгинском дацане «Хамбын Сумэ», а также места проведения культурно-массовых мероприятий.
Сотрудники Росгвардии провели инструктаж со священнослужителями о действиях в случае обнаружения подозрительных предметов.
В период проведения праздничных мероприятий маршруты патрулирования групп задержания вневедомственной охраны будут максимально приближены к местам проведения праздничных мероприятий для своевременного реагирования, сообщили в пресс-службе ведомства.
Возбуждено уголовное дело
Новая система может облегчить мониторинг ледовых переправ
Накануне на реке Селенга в Прибайкальском районе Бурятии была установлена тестовая станция онлайн-мониторинга интенсивности формирования ледового покрова.
Устройство было разработано сотрудниками Лимнологического института СО РАН в Иркутске для обеспечения мониторинга ледовой обстановки в автоматическом режиме.
Тестовая станция была установлена на ледовой переправе вблизи села Татаурово. Данные, передаваемые прибором, сотрудники института продемонстрировали на месте.
- Аппарат позволяет регистрировать колебания уровня водных объектов с миллиметровым разрешением и транслировать данные в режиме онлайн. Основные параметры, которые предоставляет станция, это толщина льда, скорость его нарастания, а также температуру льда и воды, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.
Новая система, в теории, может облегчить мониторинг ледовых переправ – что значительно повысит уровень безопасности людей на водных поэтому, не исключено, что в ближайшем будущем новые станции появятся и на других ледовых переправах республики.
Соелма Дагаева присоединилась к акции «Дарите книги с любовью»
Также осуждённые проверили свои знания истории
Лидером в голосовании стал пляж в селе Дулан
Мужчина украл у пенсионерки серьги и деньги
Цель проекта – изучить и разработать меры по сохранению изолированной группировки северного оленя
Ребята изготовили кормушки для птиц
Женщины проявили свои творческие способности
Мужчина считает, что ему необоснованно удалили ноготь
Во время выяснения обстоятельств ДТП, обнаружился поддельный полис ОСАГО
Обладатель этого звания удостаивается высокого звания «Полицейский года»
Мужчина уснул по дороге домой и проснулся в гараже
Мероприятие состоится 13 февраля
Забайкальцы не особо подвержены влиянию «красивых» дат