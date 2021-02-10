В Забайкалье пенсионерка перевела мошеннику почти полмиллиона

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Возбуждено уголовное дело



В полицию в Чите обратилась 60-летняя женщина и сообщила о том, что ей позвонил неизвестный и, представившись сотрудником банка, сообщил о том, что с её карты пытаются снять деньги.



Звонивший пояснил, что проводятся оперативные мероприятия по установлению возможных мошенников, задействованы полицейские, в связи с чем ей необходимо оформить кредит и перевести деньги на безопасные счета. Аферист заверил, что благодаря её своевременным действиям, подозреваемые будут задержаны, а средства потерпевшей в течение некоторого времени вернутся на её счет. Пенсионерка поверила мошеннику и отправила онлайн-заявку на получение кредита, а когда он был одобрен, перевела полученные 465 тысяч рублей. После этого поняла, что звонивший был мошенником, и обратилась за помощью в полицию.



В этот же день аналогичная ситуация произошла с 74-летней читинкой и 60-летней жительницей села Верх-Усугли Тунгокоченского района. По наставлению лже-сотрудника банка они перевели якобы на безопасный счет 10 и 14 тысяч рублей.



По фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

