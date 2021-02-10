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В Забайкалье пенсионерка перевела мошеннику почти полмиллиона

В Забайкалье пенсионерка перевела мошеннику почти полмиллиона
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Возбуждено уголовное дело

В полицию в Чите обратилась 60-летняя женщина и сообщила о том, что ей позвонил неизвестный и, представившись сотрудником банка, сообщил о том, что с её карты пытаются снять деньги.

Звонивший пояснил, что проводятся оперативные мероприятия по установлению возможных мошенников, задействованы полицейские, в связи с чем ей необходимо оформить кредит и перевести деньги на безопасные счета. Аферист заверил, что благодаря её своевременным действиям, подозреваемые будут задержаны, а средства потерпевшей в течение некоторого времени вернутся на её счет. Пенсионерка поверила мошеннику и отправила онлайн-заявку на получение кредита, а когда он был одобрен, перевела полученные 465 тысяч рублей. После этого поняла, что звонивший был мошенником, и обратилась за помощью в полицию.

В этот же день аналогичная ситуация произошла с 74-летней читинкой и 60-летней жительницей села Верх-Усугли Тунгокоченского района. По наставлению лже-сотрудника банка они перевели якобы на безопасный счет 10 и 14 тысяч рублей.

По фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю. 
мошенничество
 
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Новая система может облегчить мониторинг ледовых переправ

Накануне на реке Селенга в Прибайкальском районе Бурятии была установлена тестовая станция онлайн-мониторинга интенсивности формирования ледового покрова.

Устройство было разработано сотрудниками Лимнологического института СО РАН в Иркутске для обеспечения мониторинга ледовой обстановки в автоматическом режиме.

Тестовая станция была установлена на ледовой переправе вблизи села Татаурово. Данные, передаваемые прибором, сотрудники института продемонстрировали на месте.

- Аппарат позволяет регистрировать колебания уровня водных объектов с миллиметровым разрешением и транслировать данные в режиме онлайн. Основные параметры, которые предоставляет станция, это толщина льда, скорость его нарастания, а также температуру льда и воды, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.

Новая система, в теории, может облегчить мониторинг ледовых переправ – что значительно повысит уровень безопасности людей на водных поэтому, не исключено, что в ближайшем будущем новые станции появятся и на других ледовых переправах республики.
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