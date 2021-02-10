Министр культуры Бурятии передала книгу в колонию

Соелма Дагаева присоединилась к акции «Дарите книги с любовью»
Министр культуры Бурятии Соелма Дагаева присоединилась к акции «Дарите книги с любовью».
«Книга – лучший подарок» – это утверждение всегда актуально. Книги позволяют нам расти духовно и расширять кругозор. Важно, чтобы у всех был доступ к книге. Надеюсь, что книга, которую я хочу подарить в рамках акции, найдёт своих читателей и поможет узнать им много нового и приобщиться к искусству», - отметила министр.
С 8 по 14 февраля 2021 года Республиканская детско-юношеская библиотека присоединилась к пятой общероссийской акции «Дарите книги с любовью», которую проводит Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя». Акция приурочена к Международному дню книгодарения, который отмечается 14 февраля во многих странах мира.
В этом году библиотека решила помочь библиотеке исправительной колонии №1 в Гусиноозерске.
Принимаются книги в хорошем состоянии, последних лет выпуска. Не принимается религиозная литература, устаревшие советские справочники, агитационная литература, памятки, технические руководства, инструкции, рекламные брошюры и т.п.
Принять участие в этой акции может каждый, сообщили в минкультуры республики.
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Новая система может облегчить мониторинг ледовых переправ
Накануне на реке Селенга в Прибайкальском районе Бурятии была установлена тестовая станция онлайн-мониторинга интенсивности формирования ледового покрова.
Устройство было разработано сотрудниками Лимнологического института СО РАН в Иркутске для обеспечения мониторинга ледовой обстановки в автоматическом режиме.
Тестовая станция была установлена на ледовой переправе вблизи села Татаурово. Данные, передаваемые прибором, сотрудники института продемонстрировали на месте.
- Аппарат позволяет регистрировать колебания уровня водных объектов с миллиметровым разрешением и транслировать данные в режиме онлайн. Основные параметры, которые предоставляет станция, это толщина льда, скорость его нарастания, а также температуру льда и воды, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.
Новая система, в теории, может облегчить мониторинг ледовых переправ – что значительно повысит уровень безопасности людей на водных поэтому, не исключено, что в ближайшем будущем новые станции появятся и на других ледовых переправах республики.
Соелма Дагаева присоединилась к акции «Дарите книги с любовью»
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