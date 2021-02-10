Министр культуры Бурятии передала книгу в колонию



Министр культуры Бурятии Соелма Дагаева присоединилась к акции «Дарите книги с любовью».



«Книга – лучший подарок» – это утверждение всегда актуально. Книги позволяют нам расти духовно и расширять кругозор. Важно, чтобы у всех был доступ к книге. Надеюсь, что книга, которую я хочу подарить в рамках акции, найдёт своих читателей и поможет узнать им много нового и приобщиться к искусству», - отметила министр.



С 8 по 14 февраля 2021 года Республиканская детско-юношеская библиотека присоединилась к пятой общероссийской акции «Дарите книги с любовью», которую проводит Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя». Акция приурочена к Международному дню книгодарения, который отмечается 14 февраля во многих странах мира.



В этом году библиотека решила помочь библиотеке исправительной колонии №1 в Гусиноозерске.



Принимаются книги в хорошем состоянии, последних лет выпуска. Не принимается религиозная литература, устаревшие советские справочники, агитационная литература, памятки, технические руководства, инструкции, рекламные брошюры и т.п.



Принять участие в этой акции может каждый, сообщили в минкультуры республики.



