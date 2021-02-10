В Бурятии определили топ-100 достопримечательностей

Лидером в голосовании стал пляж в селе Дулан



Народным голосованием определены 100 самых популярных достопримечательностей Бурятии. Об этом сообщили в Туристском информационном центре «Байкал».



Как сообщал «Байкал-Daily», жителей республики приглашали отдать свой голос за 100 самых интересных достопримечательностей Бурятии. Конкурс приурочен к празднованию 100-летия со дня образования республики.



Прием заявок от жителей и муниципалитетов длился почти семь недель, голосование – две недели, с 21 января по 4 февраля 2021 года.



В итоге рекордную поддержку получил пляж Дулан - Залив Провал в Кабанском районе. За него поступило 14 849 голосов. На втором месте - Загустайский дацан из Селенгинского района. Этот объект набрал 14 757 голосов. На третьем месте оказался сигнальный маяк в городе Бабушкин.



В перечень также попали памятники, минеральные источники, дацаны и храмы, озера и горы.



- Бурятия богата как природными, так и рукотворными достопримечательностями, удивляет и историей, и культурными традициями. У нас можно найти как невероятно красивые буддийские и православные храмы, так и живописные уголки, созданные природой для приятного медитативного отдыха. Некоторые места хорошо развиты с точки зрения туризма, другие - еще нуждаются в обустройстве, - отметили в центре.



Перечень победителей конкурса, а также фото и краткие описания объектов доступны на сайте - top100.baikaltravel.ru

