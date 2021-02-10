Мероприятие посвящено юбилею района и празднованию Белого месяца
16 февраля в Улан-Удэ откроется выставка «Художники земли Осинской». Экспозицию в музее истории Бурятии представят в рамках юбилейных мероприятий, посвящённых 45-летию Осинского района Усть-Ордынского Бурятского округа и празднованию Сагаалгана.
В выставке принимают участие профессиональные художники и народные мастера разных поколений. Это работы заслуженного художника Бурятии и Усть-Ордынского округа Любови Бертаковой; почётных ветеранов культуры района и округа, основателей художественного образования в регионе: Антонины Осодоевой, Надежды и Ильи Ашахановых. Для участия в выставке приглашён художник-график из города Усть-Илимск, уроженец Осинского района Никита Шоболов с сыном Степаном – продолжателем династии.
Особый раздел выставки составляют работы самобытных мастеров района: живописцев Камиля Сабирова, Владимира Сметанина, народного мастера-кузнеца Анатолия Хамаганова, создательницы декоративных гобеленов в уникальной авторской технике Екатерины Хамгушкеевой-Очировой. Также в экспозиции будут представлены молодые художники и мастера района, успешно ведущие активную творческую деятельность: живописцы Марина Алексеева, Сурана Айсуева; художники-декораторы Галина Бальбурова, Марина Башинова и другие авторы. Всего будет представлено около 70 работ живописи, графики, декоративно-прикладного искусства.
Совместная выставка художников и мастеров Осинского района, которая экспонируется впервые в Бурятии, познакомит жителей республики и земляков, проживающих далеко от малой родины, с современным творчеством осинцев. Выставка будет работать до 16 марта, сообщает пресс-служба национального музея РБ.
Возрастное ограничение 6+
В Улан-Удэ откроется выставка художников Осинского района
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