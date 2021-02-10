В Бурятии обладатель Гран-при конкурса «Признание» получит 100 тысяч

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Обладатель этого звания удостаивается высокого звания «Полицейский года»



Конкурс «Признание» проводится Общественным советом при МВД по Бурятии с 2012 года. «Таким образом общественное объединение публично отмечает заслуги сотрудников полиции, ветеранов и представителей гражданского общества в сфере борьбы с преступностью и профилактики правонарушений», - отметили в министерстве.



Номинации конкурса:



– «Всегда в строю» – для ветеранов органов внутренних дел, активно участвовавших в жизни МВД по РБ в течение 2020 года (с учетом ограничений в период пандемии – за вклад в развитие ветеранского движения в целом);



– «Герой нашего времени» – за выдающийся поступок сотрудников органов внутренних дел в течение 2020 года;



– «Горячее сердце» – за активную жизненную позицию граждан, проявленную в течение 2020 года;



– «Именем закона» – за вклад в раскрытие и расследование резонансных преступлений в 2020 году.



Самая интригующая часть церемонии награждения - объявление лауреата Гран-при. Обладатель этого звания удостаивается высокого звания «Полицейский года».



Документы на конкурс принимаются до 19 февраля 2021 года по адресу mvd03@mvd.gov.ru с пометкой «Признание-2020» и указанием контактного телефона.

