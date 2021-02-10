Чита может стать «Городом трудовой доблести»

Общество, Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края

В столице Забайкалья обсудят идею присвоения городу почётного звания



Круглый стол о возможности присвоения Чите почётного звания «Города трудовой доблести» пройдёт в столице Забайкальского края 11 февраля. Предполагается, что круглый стол примет резолюцию о сборе подписей в поддержку присвоения городу звания. Затем будет подготовлен необходимый пакет документов для рассмотрения ходатайства в оргкомитете «Победа».



Напомним, что с такой общественной инициативой выступили жители краевой столицы Забайкалья. Ранее подобную инициативу поддержали депутаты городской думы Читы, историки, ветеранские организации и партия «Единая Россия».



Почётное звание «Города трудовой доблести» установлено федеральным законом в 2020 году. Звание присваивается городам Российской Федерации, жители которых «внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность».



В годы войны в Чите работали 13 эвакогоспиталей и действовал окружной военный госпиталь. Лечение в них прошли тысячи бойцов и командиров Красной Армии. Также на деньги медиков города и области строилась эскадрилья санитарных самолётов «Медработник Забайкалья».



Значительным был вклад читинцев в постройку танковой колонны «Комсомолец Забайкалья», которая приняла участие в Курской битве. Читинский овчино-шубный завод с июля 1941 года работал исключительно для нужд фронта – работники завода шили полушубки военного образца.



Весомый вклад в Победу внесли труженики Забайкальской железной дороги, которая выполняла важную роль в обеспечении и доставке между тылом и фронтом. Работниками Читинского паровозоремонтного завода в 1942 году на деньги железнодорожников читинского узла был изготовлен бронепоезд «Комсомолец». Кроме того, в годы войны рабочие завода освоили выпуск ранцевых огнемётов Клюева-Сергеева (РОКС-3), которые применялись во время Сталинградской битвы. Также в восстановлении железнодорожной сети на освобождённых территориях участвовали предприятия Забайкальской железной дороги. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.

