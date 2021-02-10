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Чита может стать «Городом трудовой доблести»

Чита может стать «Городом трудовой доблести»
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Забайкальского края
В столице Забайкалья обсудят идею присвоения городу почётного звания

Круглый стол о возможности присвоения Чите почётного звания «Города трудовой доблести» пройдёт в столице Забайкальского края 11 февраля. Предполагается, что круглый стол примет резолюцию о сборе подписей в поддержку присвоения городу звания. Затем будет подготовлен необходимый пакет документов для рассмотрения ходатайства в оргкомитете «Победа».

Напомним, что с такой общественной инициативой выступили жители краевой столицы Забайкалья. Ранее подобную инициативу поддержали депутаты городской думы Читы, историки, ветеранские организации и партия «Единая Россия».

Почётное звание «Города трудовой доблести» установлено федеральным законом в 2020 году. Звание присваивается городам Российской Федерации, жители которых «внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность».

В годы войны в Чите работали 13 эвакогоспиталей и действовал окружной военный госпиталь. Лечение в них прошли тысячи бойцов и командиров Красной Армии. Также на деньги медиков города и области строилась эскадрилья санитарных самолётов «Медработник Забайкалья».

Значительным был вклад читинцев в постройку танковой колонны «Комсомолец Забайкалья», которая приняла участие в Курской битве. Читинский овчино-шубный завод с июля 1941 года работал исключительно для нужд фронта – работники завода шили полушубки военного образца.

Весомый вклад в Победу внесли труженики Забайкальской железной дороги, которая выполняла важную роль в обеспечении и доставке между тылом и фронтом. Работниками Читинского паровозоремонтного завода в 1942 году на деньги железнодорожников читинского узла был изготовлен бронепоезд «Комсомолец». Кроме того, в годы войны рабочие завода освоили выпуск ранцевых огнемётов Клюева-Сергеева (РОКС-3), которые применялись во время Сталинградской битвы. Также в восстановлении железнодорожной сети на освобождённых территориях участвовали предприятия Забайкальской железной дороги. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
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Новая система может облегчить мониторинг ледовых переправ

Накануне на реке Селенга в Прибайкальском районе Бурятии была установлена тестовая станция онлайн-мониторинга интенсивности формирования ледового покрова.

Устройство было разработано сотрудниками Лимнологического института СО РАН в Иркутске для обеспечения мониторинга ледовой обстановки в автоматическом режиме.

Тестовая станция была установлена на ледовой переправе вблизи села Татаурово. Данные, передаваемые прибором, сотрудники института продемонстрировали на месте.

- Аппарат позволяет регистрировать колебания уровня водных объектов с миллиметровым разрешением и транслировать данные в режиме онлайн. Основные параметры, которые предоставляет станция, это толщина льда, скорость его нарастания, а также температуру льда и воды, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.

Новая система, в теории, может облегчить мониторинг ледовых переправ – что значительно повысит уровень безопасности людей на водных поэтому, не исключено, что в ближайшем будущем новые станции появятся и на других ледовых переправах республики.
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