В Бурятии пассажир угнал микроавтобус и попал в ДТП

- В настоящий момент по факту произошедшего ОМВД Заиграевского района проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИДД по Бурятии.











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Необычная история приключилась с жителем Бурятии.По предварительным данным вчера около 11 часов вечера водитель автомобиля «Форд Транзит», следуя по автодороге «Онохой - Заиграево - Новая Брянь - Старая Брянь» не справился с управлением и совершил съезд в кювет. После чего покинул место ДТП.В ходе выяснения обстоятельств произошедшего сотрудниками полиции был установлен виновник аварии.Им оказался 30-летний ранее судимый житель Заиграевского района, лишённый права управления транспортным средством. Стражам порядка он пояснил, что вчера вечером сел на конечной остановке маршрутного автобуса следовавшего в посёлка Заиграево. В дороге он уснул, а когда проснулся, понял, что находится в салоне автобуса в гараже. Открыв ворота гаража и воспользовавшись ключами, которые находились в замке зажигания, мужчина решил доехать до своего дома.По пути следования он попал в ДТП и, выбравшись из автомобиля, пешком пошёл в сторону дома.