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В Иркутской области на «Лыжню России» подали заявки более 9 тысяч человек

В Иркутской области на «Лыжню России» подали заявки более 9 тысяч человек
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Мероприятие состоится 13 февраля

В Иркутской области на утро 10 февраля предварительные заявки на участие во XXXIX Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России» подали на более девяти тысяч человек. В этом году заявки направляются коллективные муниципалитетами региона, образовательными и спортивными учреждениями, организациями, предприятиями. Об этом сообщил заместитель министра спорта региона Павел Богатырев.

- Напомним, санитарно-противоэпидемической комиссией при правительстве области в целях безопасности было принято решение провести «Лыжню России» в муниципальных образованиях без организации центрального старта. На сегодня большинство муниципалитетов подтвердили своё участие во всероссийском старте. Заявки поступили как от северных территорий, так и от южных. Присоединились к старту и районы Усть-Ордынского Бурятского округа, - отметил заместитель министра.

Администрация Ангарского городского округа проведёт «Лыжню России» на лыжно-биатлонном комплексе «Ангарский» 13 февраля.

В Иркутском районе лыжная гонка пройдёт в десяти муниципальных образованиях – Голоустненском, Ушаковском, Хомутовском, Карлукском, Молодежном, Никольском, Оёкском, Ревякинском, Смоленском и Усть-Кудинском.

В Шелехове трассу для «Лыжни России» подготовили на местном карьере (в районе ул. Левитана, 18). Торжественное открытие мероприятия состоится 13 февраля.

В Иркутске лыжную гонку проведут 13 февраля на лыжной базе «Динамо» (ул. Карпинская, 119).

Традиционно предусмотрены две дистанции: 5 км – для юношей и девушек до 18 лет; 10 км – для мужчин и женщин, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Иркутская область лыжный спорт
 
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