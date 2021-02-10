В Забайкалье молодожёны спокойно относятся к «красивым» датам

Забайкальцы не особо подвержены влиянию «красивых» дат



В Забайкальском крае создать новую семью в зеркальную дату 12.02.21 решили 12 пар молодожёнов.



Самое большое число регистраций – шесть – состоится в Краснокаменском отделе ЗАГС. Ещё пять регистраций запланировано в Городском отделе Читы, две – в Улетах и одна – в Сретенске.



Как показывает статистика, забайкальцы не особо подвержены влиянию «красивых» дат. Например, 08.08.20 по Забайкалью было зарегистрировано всего 16 браков. Также ранее мы писали о «красивых» датах первого десятилетия века, сообщает пресс-служба краевого правительства.





